'Berghuis was echt niet gefrustreerd over deze middag. Absoluut niet: hij glimlachte zelfs nog'

De lezing van het management van Steven Berghuis dat de Ajax-speler continu uitgescholden werd buiten de Grolsch Veste, klopt niet helemaal. TC Tubantia-journalist Leon ten Voorde gaf tekst en uitleg over het bericht dat hij in eerste instantie tikte over de aanleiding van de tik en blijft achter zijn reconstructie staan. In de podcast De Ballen Verstand blikt hij terug op de situatie.

De regionale krant kwam namelijk als eerste met het bericht naar buiten dat Brian Brobbey racistisch zou zijn bejegend en dat Berghuis daarop aansloeg. "Ik heb veel Twente-fans op mijn dak gehad, omdat het een anonieme getuige was. Ik wil wel vertellen hoe het is gegaan, want ik stond er zelf niet bij, maar stond om de hoek samen met Tijmen van Wissing (RTV Oost). Wij hadden geen belang bij de persconferentie van Ajax die op dat moment bezig was en waar alle andere journalisten waren", vertelt Ten Voorde.

"We konden het gejoel richting de Ajax-spelers meekrijgen. Maar Tadic en Berghuis hebben gewoon handtekening staan uitdelen. Berghuis komt uit de opleiding van FC Twente en daar heb ik nog een praatje meemgemaakt. Hij was echt niet gefrustreerd over deze middag. Absoluut niet: hij glimlachte nog. Hij gaf nog aan dat deze middag het seizoen van Ajax heel mooi samenvatte, maar hij was niet gefrustreerd of chagrijnig", aldus Ten Voorde. Een paar minuten later ging het echter toch mis. "Maar het was niet zo dat hij vol irritatie of frustratie zat."

Anonieme getuige

Ten Voorde werd benaderd door een anonieme getuige, die het voorval samen met zijn zoontje zag gebeuren. "De eerste de beste anonieme getuige die ik niet ken, zou ik nooit zo opvoeren. Maar voor deze persoon steek ik mijn hand in het vuur. Die ken ik. We hebben er heel veel contact over gehad en hij zegt: 'ik weet het zeker'. Hij heeft er geen belang bij om te liegen." Dat Brobbey op de beelden niet te zien is, hoeft niet te betekenen dat het onjuist is. Mogelijk is de spits even daarvoor nog voor in de bus gestapt.

Waarom het management van Berghuis met een andere verklaring komt dan de getuige van de Twentse ochtendkrant, durft Ten Voorde niet te zeggen. "Misschien ook interpretatie. Wellicht is Brobbey al ingestapt voorin en heeft Berghuis zich daarna ook nog laten opfokken of provoceren", stelt de journalist, die nog altijd achter zijn berichtgeving staat dat het racistische richting Brobbey ook geroepen is.

De actie van Berghuis was volgens Ten Voorde 'uitermate onhandig en onprofessioneel'. "Maar het is misschien een optelsom van." Ook de fans van FC Twente moeten in de spiegel kijken. "Het is een geweldige middag. Het afscheid van Wout Brama. De zege op Ajax. Dertigduizend man in het stadion. Lekker weer", somde hij op over het waarom zo opmerkelijk is dat de spelers van Ajax desondanks geprovoceerd moesten worden na het onderlinge duel.