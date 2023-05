Bomvolle voetbaldag: op deze tv-zenders zie je de topwedstrijden

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zaterdag 13 mei.





Wedstrijden

Manchester United – Wolverhampton Wanderers (16.00 uur)

Erik ten Hag en zijn Manchester United hebben alles in eigen hand als het gaat om de felbegeerde vierde plek. Aan het einde van het seizoen geven de bovenste vier plaatsten recht op kwalificatie voor de Champions League. The Red Devils staan op dit moment op die vierde plaats, maar voelen de hete adem van Liverpool in de nek. Bovendien is Liverpool enorm in vorm, dus de manschappen van Ten Hag zullen alle zeilen bij moeten zetten om de belangrijke vierde plaats vast te houden. Een voordeel is dat United één wedstrijd minder heeft gespeeld dan The Reds. Zaterdagmiddag krijgt de ploeg te maken met Wolverhampton Wanderers. Die ploeg staat dertiende en hoeft zich geen zorgen meer te maken om degradatie. Met een overwinning op Wolves zou Manchester United ontzettend goede zaken doen.

Aston Villa – Tottenham Hotspur (16.00 uur)

Doordat Tottenham Hotspur vorige speelronde met 0-1 wist te winnen van Crystal Palace mag de ploeg nog altijd hopen op Europees voetbal in het volgende seizoen. De ploeg van interim-trainer Ryan Mason was lange tijd dramatisch in vorm, maar heeft door de overwinning wellicht vleugels gekregen. The Spurs staan momenteel zesde, met een achterstand van vijf punten op Liverpool. Op bezoek bij nummer acht Aston Villa is het voor Tottenham zaak om drie punten te pakken, anders wordt kwalificering voor de Europa League een hele lastige opgave. Aston Villa heeft alleen nog een theoretische kans op plek vijf.

FC Utrecht – RKC Waalwijk (21.00 uur)

Ook in de Eredivisie wordt er zaterdagavond gevoetbald. FC Utrecht en RKC trappen om 21.00 uur af in De Galgenwaard in een wedstrijd die belangrijk is in de strijd om deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. De Domstedelingen zijn zo goed als zeker van ‘het toetje van het seizoen’, dat geldt niet voor tegenstander RKC. De Waalwijkers vechten samen met sc Heerenveen, NEC en Go Ahead Eagles voor het laatste ticket. Dat RKC überhaupt op deze positie staat, mag een klein wonder heten. Onder leiding van onder meer Mats Seuntjens, die volgend seizoen de overstap maakt naar uitgerekend FC Utrecht, zijn de Waalwijkers bezig aan een geweldig seizoen. Een winstpartij in Utrecht is zeer gewenst voor de ploeg van Joseph Oosting.

Voetbal op tv

13.00 uur: 1. FC Kaiserslautern – Arminia Bielefeld, Viaplay, live verslag van dit duel in de 2. Bundesliga.

13.00 uur: Holstein Kiel – Karlsruher SC, Viaplay, live verslag van dit duel in de 2. Bundesliga.

13.00 uur: Greuther Fürth – Eintracht Braunschweig, Viaplay, live verslag van dit duel in de 2. Bundesliga.

13.30 uur: Leeds United – Newcastle United, Viaplay, live verslag van dit duel in de Premier League.

13.30 uur: Rangers FC – Celtic, Ziggo Sport Voetbal, live verslag van dit duel in de Scottish Premiership.

15.00 uur: Salernitana – Atalanta, Ziggo Sport, live verslag van dit duel in de Serie A.

15.30 uur: Union Berlin – SC Freiburg, Viaplay, live verslag van dit duel in de Bundesliga.

15.30 uur: Bayern München – Schalke 04, Viaplay, live verslag van dit duel in de Bundesliga.

15.30 uur: Eintracht Frankfurt – Mainz 05, Viaplay, live verslag van dit duel in de Bundesliga.

15.30 uur: VfL Bochum – FC Augsburg, Viaplay, live verslag van dit duel in de Bundesliga.

16.00 uur: Aston Villa – Tottenham Hotspur, Viaplay, live verslag van dit duel in de Premier League.

16.00 uur: Bolton Wanderers – Barnsley, Viaplay, live verslag van dit duel in de League One.

16.00 uur: Chelsea – Nottingham Forest, Viaplay, live verslag van dit duel in de Premier League.

16.00 uur: Crystal Palace – Bournemouth, Viaplay, live verslag van dit duel in de Premier League.

16.00 uur: Manchester United – Wolverhampton Wanderers, Viaplay, live verslag van dit duel in de Premier League.

16.00 uur: Southampton – Fulham, Viaplay, live verslag van dit duel in de Premier League.

18.00 uur: Spezia – AC Milan, Ziggo Sport, live verslag van dit duel in de Serie A.

18.25 uur: Sunderland – Luton Town, Viaplay, live verslag van dit duel in de Championship play-offs.

18.30 uur: Borussia Dortmund – Borussia Mönchengladbach, Viaplay, live verslag van dit duel in de Bundesliga.

18.30 uur: Villarreal – Athletic Bilbao, Ziggo Sport, live verslag van dit duel in de LaLiga.

18.45 uur: FC Volendam – Sparta, ESPN 3, live verslag van dit duel in de Eredivisie.

19.00 uur: Portimonense – Benfica, Ziggo Sport Racing, live verslag van dit duel in de Primeira Liga.

20.00 uur: sc Heerenveen – Excelsior, ESPN, live verslag van dit duel in de Eredivisie.

20.30 uur: St. Pauli – Fortuna Düsseldorf, Viaplay, live verslag van dit duel in de 2. Bundesliga.

20.45 uur: Internazionale – Sassuolo, Ziggo Sport Voetbal, live verslag van dit duel in de Serie A.

21.00 uur: FC Utrecht – RKC Waalwijk, ESPN 2, live verslag van dit duel in de Eredivisie.

21.00 uur: Paris Saint-Germain – AC Ajaccio, Ziggo Sport, live verslag van dit duel in de Ligue 1.

21.00 uur: Real Madrid – Getafe, Ziggo Sport, live verslag van dit duel in de LaLiga.