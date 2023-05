Bondscoachschap Brazilië steeds concreter voor Ancelotti: 'We hebben een plan A'

Brazilië stelt alles in het werk om Carlo Ancelotti (63) aan te stellen als nieuwe bondscoach. Dat heeft de voorzitter van de Braziliaanse voetbalbond, Ednaldo Rodrigues, donderdag laten weten tegenover BeIN Sports. De huidige trainer van Real Madrid moet bij O Selecão de opvolger worden van Tite, die na het teleurstellend verlopen WK in Qatar opstapte.

Voor het eerst sprak Rodrigues, de hoogste baas bij de CBF, zich deze week uit over de interesse in Ancelotti waarover al maanden geruchten de ronde doen. De Italiaan is aan zijn tweede termijn bij De Koninklijke bezig. Vorig seizoen leverde dat de winst van de Champions League op, terwijl de club zich ook dit seizoen weer bij de laatste vier heeft gespeeld. In de halve finale wacht een confrontatie met Manchester City.

"Ik zeg niet dat hij al een aanbieding van ons heeft gehad", zegt Rodrigues over Ancelotti, "maar we zijn aan het kijken of hij wil komen. We hebben een plan A en ik zeg dit voor het eerst in alle eerlijkheid. Het heeft geen zin om dit nog langer voor ons te houden: Ancelotti is onze favoriet."

Mocht het inderdaad zover komen dat Ancelotti tekent in Brazilië, dan wordt hij de eerste niet-Braziliaan die de Goddelijke Kanaries gaat coachen in meer dan vijftig jaar. De Argentijn Filpo Nuñez was in 1965 de laatste buitenlandse bondscoach, al was dat voor slechts één vriendschappelijk duel met Uruguay.