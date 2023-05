Borussia Dortmund krijgt forse kritiek op ontwerp van 'vreselijk' thuisshirt

Het ontwerp van het nieuwe thuisshirt van Borussia Dortmund is woensdagmiddag in verschillende Duitse media verschenen. Der Borussen kiezen voor een koerswijziging, want de klassieke strepen verdwijnen. Het zorgt op sociale media niet voor veel positieve reacties, want de supporters van de nummer twee van de Bundesliga vinden dat er te veel aan het shirt veranderd is.

De Duitse club uit het Ruhrgebied speelt al langere tijd in een klassiek geel-zwart shirt met strepen, maar vanaf volgend seizoen zal dat gaan veranderen. Het verschil tussen het huidige tenue van Der Borussen en het ontwerp voor het volgende seizoen is groot, want onderaan wordt in het groot het Signal Iduna Park - het stadion van Borussia Dortmund - afgebeeld. Tegelijkertijd zijn de klassieke zwarte strepen op het shirt verdwenen.

So geht der BVB in die kommende Spielzeit! Wie gefällt euch das neue Design? 🤔⚫️🟡#SkyBuli #BVB pic.twitter.com/j23EiWCj3H — Sky Sport (@SkySportDE) May 10, 2023

Ondanks het feit dat de fans op sociale media niet te spreken zijn over het shirt, lijken de meeste supporters van de club wél achter het ontwerp te staan. Het shirt is namelijk ontworpen door een supporter van de club, die verreweg de meeste stemmen kreeg in vergelijking met de andere ontwerpers. Daardoor is de keuze van Borussia Dortmund op dit shirt gevallen.