Arne Slot hakt knoop door en kiest voor langer verblijf bij Feyenoord

Arne Slot blijft langer aan als hoofdtrainer van Feyenoord. De succesvolle oefenmeester leek hard op weg naar Tottenham Hotspur, maar kiest volgens onder meer Voetbal International en het Algemeen Dagblad voor zijn huidige werkgever. Daarmee komt er een abrupt einde aan de soap van de afgelopen dagen.

"Ik heb een hoop gehoord over de interesse van andere clubs in mij", aldus Slot tegenover het Algemeen Dagblad. "Ik ben dankbaar voor de waardering die daaruit spreekt, maar mijn wens is om bij Feyenoord te blijven en door te bouwen op de basis die er de afgelopen twee seizoenen is gelegd. Er lopen geen transferbesprekingen en die zijn er ook niet geweest en de bespreking van gisteren ging uitsluitend over een eventuele verlenging: Alle gesprekken met Feyenoord zijn slechts daarop gericht. Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen bij Feyenoord."

De 44-jarige Slot is bezig aan zijn tweede seizoen bij Feyenoord. Die club nam hem in de zomer van 2021 over van AZ. Tijdens zijn eerste jaar haalde Slot de finale van de Conference League, die helaas werd verloren van AS Roma. Inmiddels heeft Slot de kampioensschaal in zijn prijzenkast staan. Aanstaande zondag sluit hij het seizoen met Feyenoord in de eigen Kuip af tegen Vitesse. De afgelopen weken werd Slot herhaaldelijk gelinkt aan Tottenham. Die club zoekt een nieuwe manager, maar kan een streep zetten door de mogelijke entree van Slot.

Feyenoord liet in een eerder stadium al weten dolgraag door te willen met de succestrainer. Slot kan in Rotterdam-Zuid een sterk verbeterd contract tekenen. Het feit dat Slot langer bij Feyenoord blijft, zorgt ook voor goed nieuws uit de rest van de staf. Marino Pusic, Sipke Hulshoff en Ruben Peeters stonden namelijk op de nominatie om mee naar Londen te verhuizen. Daar gaat dus ook een streep door.