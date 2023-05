Burak kondigt definitief afscheid aan bij Fortuna: 'Later doe ik mijn verhaal'

Burak Yilmaz keert definitief niet meer terug bij Fortuna Sittard. De Turkse spits laat dit weten via Instagram en geeft in het bericht ook aan dat hij later met zijn eigen kant van het verhaal komt.

In de afgelopen weken deed Yilmaz al niet mee bij Fortuna en tegen Ajax (9 april, 4-0) speelde de Turk zijn laatste wedstrijd. Dat blijkt nu ook zijn allerlaatste laatste te zijn geweest in dienst van de de Limburgse club. Volgens De Telegraaf wil Yilmaz beginnen aan zijn trainerscarrière, wellicht als assistent-bondscoach bij zijn geboorteland Turkije.

In het statement geeft Yilmaz aan later met meer informatie te komen over de gang van zaken bij Fortuna. “Ik zal niet meer voor Fortuna spelen volgend seizoen”, schrijft de Turkse spits op Instagram. “Ik zal zo snel mogelijk uitleg geven over wat er is gebeurd met de clubeigenaar en Azerion. Ik wens jullie veel succes.” Azerion is een onderdeel van de aandeelhouder Principion bij Fortuna.

Eerder dit seizoen, ongeveer een maand geleden, ondervond Yilmaz problemen met het uitbetalen van zijn salaris. De spits nam toen al afscheid van Fortuna, maar keerde een aantal dagen later wel weer terug op het trainingsveld. Naast Yilmaz vertrekt ook trainer Julio Velázquez uit Sittard.