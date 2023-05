Cruijff trekt deur achter zich dichtbij FC Barcelona na 'emotionele bijeenkomst'

Jordi Cruijff vertrekt aan het einde van dit seizoen bij FC Barcelona. In navolging van technisch directeur Mateu Alemany heeft ook de Nederlandse sportief directeur besloten om de deur in Camp Nou achter zich dicht te trekken. Eerder werd hij gelinkt aan de vacature die Marc Overmars achterliet bij Ajax, maar die positie is met Sven Mislintat inmiddels ingevuld.

Dat maakt FC Barcelona dinsdagmiddag bekend. Het ging al langer over de rol van Cruijff bij FC Barcelona: eerder werd nog vermoed dat Cruijff mogelijk meer invloed zou krijgen na het vertrek van zijn directe collega, maar toen dat nieuws uitbleef, kwamen er al geruchten naar buiten dat hij zelf ook overwoog om te vertrekken. Na een tijdje nadenken heeft hij zijn afscheid formeel aangekondigd.

In het statement schrijft de club dat de zoon van de Legendarische Nummer 14 toe is aan een nieuwe uitdaging. ‘Tijdens een emotioneel gesprek heeft hij uitgelegd na twee jaar te vertrekken’, staat te lezen in het statement. In 2021 kwam Cruijff over van Shenzhen FC om onder preses Joan Laporta het technisch bewind te voeren bij de Catalaanse club.

Dat leverde afgelopen weekend definitief de eerste hoofdprijs op met de Spaanse landstitel, die de club pakte met een straatlengte voorsprong op alle achtervolgers. Dat na Alemany ook Cruijff vertrekt, is wellicht een indicatie van wat er in de komende zomer (niet) mogelijk is bij FC Barcelona. Door de onzekere financiële situatie is het al seizoenenlang passen en meten bij de topclub. Inmiddels werd Deco genoemd als de mogelijke nieuwe technisch directeur van FC Barcelona.