Danny Koevermans spreekt opvallende ambitie uit: 'Ik zou graag hoger willen gaan fluiten'

Danny Koevermans kennen we als een fervent doelpuntenmachine op de Nederlandse velden. De oud-spits van onder meer PSV, Sparta én Oranje is op dit moment hoofdtrainer van het eerste elftal van amateurclub RKSV Merefeldia. Tijdens het programma Rondo van Ziggo Sport heeft Koevermans nóg een bijzondere passie onthuld: de ex-prof wil op hoger niveau gaan fluiten als scheidsrechter.

“Ik heb dit jaar mijn eerste papiertjes gehaald, en ik zou er graag in doorgaan”, begint ‘De Koef’ aan tafel bij Rondo. “Ik zou graag hoger willen gaan fluiten voor de KNVB. Ik moet nu wat rapporteurs gaan krijgen zodat ze me kunnen beoordelen”, vertelt de viervoudig international, die aanstaande zaterdag de kraker fluit tussen FCV JO19 en Schaarsberg JO19. “Daar heb ik nu al zin in.”

Artikel gaat verder onder video

Hoger niveau

De 44-jarige oud-spits heeft zelfs nog ambities met zijn scheidsrechterscarrière. “Ik vind het leuk om op het veld te staan en te fluiten, ik kijk vaak naar scheidsrechters op het veld, hoe zij bewegen en wat de looplijnen zijn. Ik zou het prachtig vinden als ik straks nog richting de vierde en derde divisie zou mogen”, vertelt Koevermans.

Marco van Basten, die ook aanwezig was tijdens de uitzending, vindt de keuze van Koevermans een goede zaak. “Het is goed dat oud-spelers tegenwoordig als scheidsrechter gaan fungeren”, zegt de oud-spits. Voormalig profvoetballer Geert den Ouden is na zijn carrière als speler ook aan de slag gegaan als scheidsrechter.