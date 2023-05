De Telegraaf pakt uit: niet Slot of Kökçü, maar Te Kloese ontvangt eerste 'miljoenenbod' uit Londen

Feyenoord kan terugkijken op een geweldig seizoen. De Rotterdammers kroonden zich vorige week tot kampioen van Nederland en reikten tot de kwartfinale van de Europa League. Die prestaties zijn uiteraard niet onopgemerkt gebleven. Trainer Arne Slot wordt nadrukkelijk gelinkt aan een avontuur in Engeland en ook aanvoerder Orkun Kökçü kan naar verluidt rekenen op interesse uit de Premier League. Maar het eerste miljoenenbod was niet voor Slot of Kökçü, maar voor algemeen directeur Dennis te Kloese.

Dat meldt Marcel van der Kraan van De Telegraaf althans. Tottenham Hotspur is in tegenstelling tot Feyenoord bezig aan een dramatisch seizoen. De Londenaren plaatsten zich weliswaar voor de knock-outfase van de Champions League, maar in de achtste finale ging het meteen mis tegen AC Milan. In eigen land staat Tottenham Hotspur momenteel achtste. Zaterdag ging de club wederom onderuit. Antonio Conte begon het seizoen als hoofdtrainer, maar werd eind maart op straat gezet. Ook zijn tijdelijke vervanger hield het niet lang vol.

Tottenham Hotspur zal zich volgend seizoen moeten revancheren voor de teleurstellende prestaties van dit seizoen. Daarvoor wil het niet alleen een nieuwe trainer en een aantal versterkingen halen, maar ook een nieuwe topman. Daarbij is het vizier dus gericht op Rotterdam. “Net voor het einde van de titelrace van Feyenoord is Te Kloese (48) benaderd en gevraagd of hij vanaf 1 juli de technische leiding wil nemen bij de club die al meer dan zestig jaar geen kampioen is geworden”, leest het in De Telegraaf. Volgens de ochtendkrant heeft Te Kloese ‘voor zichzelf de beslissing genomen dat hij trouw blijft aan Feyenoord’. “Ook al kan hij in Engeland een veelvoud van zijn salaris bij Feyenoord verdienen, dat is voor hem geen reden om na anderhalf jaar al de deur in De Kuip achter zich dicht te trekken.”

“Ik ga niet ontkennen dat er een aanbod is gekomen, maar ik zeg meteen dat het mij niet heeft doen overwegen om met het gezin de boel weer op te pakken en te verhuizen”, laat Te Kloese optekenen door De Telegraaf. Te Kloese arriveerde in 2021 in De Kuip, na een avontuur bij La Galaxy. De algemeen directeur van Feyenoord kan naar verluidt ook rekenen op de interesse van de Mexicaanse bond. Te Kloese was daar in het verleden al een paar jaar werkzaam als algemeen directeur. Maar ook de Mexicaanse bond krijgt voorlopig nee te horen. “Ik ben bij Feyenoord gekomen om aan iets moois te bouwen en dat doen we met z’n allen. We zijn geweldig op weg en willen nog meer bereiken. Het zou raar zijn om zo snel al weer te stoppen bij Feyenoord.”

