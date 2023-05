Definitief vertrek Tom Egbers aanstaande? 'NOS lijkt aan te sturen op vervoegd pensioen'

De kans is groot dat presentator Tom Egbers niet meer zal terugkeren op televisie. Volgens het weekblad Privé wordt er steeds meer naar een pensioen voor de 65-jarige journalist toegewerkt. Eerder maakte de NOS bekend dat Egbers de komende maanden niet op televisie te zien zou zijn.

Egbers werd een aantal maanden geleden in een artikel van De Volkskrant beschuldigd van pestgedrag en intimidatie op de werkvloer bij de NOS. Hij had vijftien jaar geleden een affaire met een ruim twintig jaar jongere stagiaire (zij was 22, hij 48 jaar); na het verbreken van die relatie zou hij de vrouw hebben gepest, net zo lang tot zij vertrok bij de NOS. Dat werd bevestigd door verschillende medewerkers.

Artikel gaat verder onder video

Er is veel ophef ontstaan, waarna de NOS in gesprek met Egbers besloot om zijn werkzaamheden bij NOS Sport de komende maanden stil te leggen. Volgens de Privé zal Egbers sowieso niet meer terugkeren op de televisie: “Zelf bleef Tom strijdlustig nadat hij beschuldigd werd van vergaand grensoverschrijdend gedrag met een jonge vrouw. Maar zijn werkgever, de NOS, lijkt aan te sturen op zijn vervoegd pensioen", valt er te lezen.

"Feit is dat Egbers op dit moment niet te zien is op tv. Dat ook de opnamen voor Toms Wales geschrapt zijn, mag worden gezien als een teken aan de wand dat zijn terugkeer niet erg hoog op de agenda van zijn NOS-bazen staat", denkt de Privé. Vooralsnog is er door de NOS nog geen duidelijkheid gegeven hoe het in de toekomst zal verdergaan met de 65-jarige Almeloër.