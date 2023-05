Denzel Dumfries heeft belangrijk aandeel in cruciale overwinning van Internazionale

Internazionale heeft zaterdagavond een zeer belangrijke overwinning geboekt in de Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij pakte drie punten op bezoek bij AS Roma: 0-2. De grootmacht uit Milaan klimt zodoende weer naar de felgebeerde vierde plaats op de ranglijst.

Inter begon aan de wedstrijd in de wetenschap dat directe concurrent AC Milan eerder op de dag met 2-0 had gewonnen van Lazio. Toch was het Roma dat voor het eerste gevaar zorgde, maar Andre Onana hield zijn doel uitstekend schoon in de eerste helft. Aan de overkant had Dumfries vervolgens een hoofdrol bij de 0-1. Hij zette de bal uitstekend voor op Federico Dimarco, die via een Roma-verdediger binnen wist te werken.

De tweede helft was amper begonnen of Roma schreeuwde om een strafschop na een vermeende handsbal. Daar wilde de scheidsrechter van dienst echter niet in mee. Matteo Darmian kreeg de bal wel degelijk tegen zijn arm, maar dat gebeurde nadat eerst het lichaam was geraakt. Roma ging door met aanvallen en bezorgde de uitstekend spelende Onana werk. De ex-goalie van Ajax bleek echter een vervelende lastpost voor de gastheer.

José Mourinho besloot in de slotfase aanvallend te wisselen en bracht Paulo Dybala en Tammy Abraham binnen de lijnen. Inter reageerde met de entree van Stefan de Vrij. Kort daarna gooide Romelu Lukaku de wedstrijd op slot. De Belg ontsnapte aan buitenspel en bleef als een echte spits ijzig kalm toen hij oog in oog kwam te staan met Roma-doelman Rui Patrício: 0-2. Die voorsprong kwam niet meer in gevaar voor de bezoekers.