Directeur Gudde schaamt zich voor degradatie FC Groningen: 'Essentiële dingen fout gedaan'

Wouter Gudde, algemeen directeur van FC Groningen, stond na afloop van het duel met Go Ahead Eagles naar eigen zeggen beschaamd voor de camera's van ESPN. De beleidsbepaler voelt zich verantwoordelijk voor de 'giftige cocktail' in het noorden die ertoe geleid heeft dat de club na 23 seizoenen op het hoogste niveau roemloos degradeert uit de Eredivisie.

"Dan sta je hier wel met een schaamtegevoel", vat Gudde zijn gemoedstoestand in één woord samen. "Dan zie je verdrietige gezichten bij mensen die al heel lang bij deze club werken, supporter of sponsor zijn." Het rampseizoen laat zich vooral in de portemonnee flink gelden, zo geeft Gudde aan. "Je krijgt financieel een klap. We staan hoog op de tv-ranglijst (op basis waarvan de inkomsten onder de clubs worden verdeeld, red.) en maken een enorme val naar beneden."

Gevraagd naar de oorzaak voor het collectieve falen steekt Gudde de hand in eigen boezem. "Wij hebben de meest essentiële dingen vanuit beleidsoogpunt fout gedaan", beseft de 38-jarige directeur. "Dan kijk ik eerst naar de teamsamenstelling", vervolgt Gudde. "Niet alleen naar leeftijd en ervaring, maar ook naar kwaliteit. Hoewel we individueel nog wel interessante spelers hebben, is het als team niet goed genoeg", luidt de pijnlijke conclusie. Daarnaast blikt hij terug op het vertrek van trainer Frank Wormuth in november. "De stafsamenstelling, met name in de zomer, heeft ervoor gezorgd dat we niet verder kwamen en er onrust was. Als je dat bij elkaar optelt krijg je een giftige cocktail. Uiteindelijk ben ík verantwoordelijk, daar komt mijn schaamtegevoel vandaan", aldus Gudde.

Voor volgend seizoen is de doelstelling helder. "Wij zullen in één keer terugmoeten", beseft Gudde. Daartoe hoopt hij dat de fans niet af zullen haken als de club niet meer op zondag tegen Ajax of PSV speelt, maar op vrijdag tegen TOP Oss of Telstar. "We zullen moeten kijken hoeveel mensen er op het tweede niveau achter de club blijven staan", beseft Gudde. "We hebben er wel vertrouwen in dat als wij de juiste dingen doen, iedereen de schouders eronder gaat zetten." Daartoe is de directie en technische staf van volgend seizoen inmiddels grotendeels vormgegeven met de aanstelling van Dick Lukkien als trainer en Henk Veldmate en Art Langeler in belangrijke functies achter de schermen. Aan hen de taak een ploeg te formeren dat de felbegeerde promotie kan bewerkstelligen. "We gaan achter de schermen bezig met het elftal, dat is nu belangrijk", aldus Gudde.