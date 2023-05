Discussie komt snel op gang: strijd om Johan Cruijff Schaal tussen Feyenoord en PSV onhandig gepland

De strijd om de Johan Cruijff Schaal gaat komende zomer tussen landskampioen Feyenoord en bekerwinnaar PSV, maar over de datum zal nog wel even worden gediscussieerd. Die komt PSV immers niet zo goed uit.

De KNVB heeft de strijd om de eerste prijs van het seizoen 'met potlood' ingetekend op zondag 6 augustus, vijf dagen voor het begin van het nieuwe Eredivisie-seizoen. PSV greep zondag het Champions League-voorrondeticket en moet op dinsdag 8 of woensdag 9 augustus in de derde voorronde. Dat is dus twee of drie dagen na de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

"Jaarlijkse discussie over de Johan Cruijff Schaal zal snel op gang komen", verwacht Eindhovens Dagblad-journalist Rik Elfrink. "Wordt vervolgd."

PSV zal het in de derde voorronde gaan opnemen tegen de nummer twee van België (Antwerp FC, KRC Genk en Union Sint-Gillis), van Oekraïne (FC Dnipro, Zorya Luhansk), Griekenland (Panathinaikos), Servië (FK Cucaricki of TSC Backa Topola) of van Zwitserland (Lugano, Servette FC). Daarnaast is een ontmoeting tegen het Oostenrijkse Sturm Graz ook een optie. Mocht Antwerp FC als tweede eindigen in de Belgische competitie lonkt er dus een weerzien met oud-PSV-trainer Mark van Bommel.