‘Dit is een heel pijnlijk moment, Feyenoord plukt hier de vruchten van’

Scheidsrechter Pol van Boekel heeft zichzelf niet geliefd gemaakt in Emmen. De leidsman floot afgelopen weekend bij een 1-1 stand voor een overtreding van Santiago Gimenez terwijl FC Emmen net wilde beginnen aan een aanval. De scheidsrechter gaf geen voordeel, terwijl het duel bij een doelpunt van de thuisploeg mogelijk heel anders was verlopen.

Richairo Zivkovic, die na een kwartier al voor de 1-0 had gezorgd, leek namelijk opnieuw één op één met Feyenoord-doelman Justin Bijlow te gaan komen. Zover kwam het door de ingreep van Van Boekel echter niet. Zo bleef Feyenoord een nieuwe achterstand bespaard en kon de landskampioen via twee treffers van Danilo in de tweede helft alsnog de zege in Emmen voor zich opeisen.

Door de nederlaag is Emmen bovendien veroordeeld tot het spelen van de nacompetitie, waarin de ploeg van scheidend trainer Dick Lukkien het lijfsbehoud moet zien af te dwingen. In de FCUpdate Podcast bespreken host Stan Timmerman en redacteur Frank Hoekman het voorval.

Vanaf 27:10 gaat het over de scheidsrechterlijke dwaling.