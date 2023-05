Driessen kondigt 'grote primeur' aan: 'Als Slot vertrekt neemt hij deze Feyenoorder mee'

Als succestrainer Arne Slot deze zomer vertrekt bij Feyenoord, dan neemt hij zijn aanvoerder Orkun Kökçü mee. Dat meldt Telegraaf-journalist Valentijn Driessen, zo vertelde hij maandag in de podcast Kick Off.

Slot en Kökçü vierden zondag en maandag uitbundig de zestiende landstitel van hun club. Het behalen daarvan wordt voor een belangrijk deel toegeschreven aan Slot en zijn middenvelder. Daarbij viel op dat de band tussen speler en aanvoerder bijzonder hecht is. De trainer legde zondag, nadat de titel tegen Go Ahead Eagles definitief was veiliggesteld, al uit wat hun verstandhouding zo speciaal maakt.

"Ik heb een grote primeur", spreekt Driessen tijdens de podcast. "Orkun Kökçü gaat mee met Arne Slot. Als Slot weggaat bij en hij gaat naar een grote club, dan sluit ik niet uit dat hij hem in zijn kielzog meeneemt." Driessen legt vervolgens uit hoe hij daar bij komt. "Als hij naar Tottenham Hotspur zou kunnen, dan weet ik bijna wel zeker dat hij probeert om Kökçü mee te nemen. Het zelfde als Erik ten Hag met Lisandro Martínez en Antony", refereert hij aan de trainer van Manchester United die afgelopen zomer twee sterkhouders uit zijn Ajax-elftal meenam.

In Rotterdam-Zuid wordt momenteel vooral geduimd dat Slot komende zomer niet toehapt als er een club voorbijkomt. Liever gaan de supporters met hun uiterst succesvolle trainer de Champions League in. Als die hoop uitkomt dan heeft dat echter geen gevolgen voor het vertrek van Kökçü, die onder meer in de belangstelling van het Portugese Benfica zou staan en ook door 'de halve Premier League' wordt gevolgd, zo weet Driessen. "Nee, hij blijft niet als Slot blijft", klinkt het stellig.