Slot over emotioneel moment met Kökcü: 'Mooier kan je het niet bedenken'

Feyenoord-trainer Arne Slot is ontzettend trots op de prestaties van zijn ploeg dit seizoen. De trainer is volop het kampioenschap aan het vieren in De Kuip en had direct na afloop een prachtig moment met Orkun Kökcü. De trainer legt uit waarom de twee zo goed met elkaar kunnen opschieten.

"Orkün en ik hebben echt een hele sterke band", geeft Slot aan tegenover verslaggever Hans Kraay junior van ESPN. "Ik heb altijd enorm veel vertrouwen in hem gehad en hij heeft het altijd terugbetaald. Dat hij als jeugdspeler van Feyenoord de schaal mag optillen… Mooier kan je het niet bedenken", zegt de oefenmeester, onder wie de Turkse middenvelder van Feyenoord een stormachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt.

Slot was vorig jaar dicht bij het winnen van zijn eerste prijs, toen hij met Feyenoord in de finale van de Conference League stond, maar heeft nu eindelijk zijn eerste titel binnen. "Ik vind het echt heel lekker dat ik bij de groep trainers hoor die kan zeggen dat ze een prijs gewonnen hebben. Ik denk dat het hierna alleen maar makkelijker gaat worden, laat ik het zo zeggen", zegt de coach.

De oefenmeester vervolgt: “Dit is gewoon heel onwerkelijk. Zes jaar geleden keek je naar die beelden vanuit de huiskamer, toen Gio kampioen werd. En dan denk je: als je dat toch ooit bij Feyenoord mag meemaken. En nou staan we hier vandaag", zegt hij met een grote glimlach op zijn gezicht.