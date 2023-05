Druk staat er flink op bij Ajax: 'Heitinga voert meerdere wijzigingen door na verloren bekerfinale'

Na de kansloze nederlaag tegen PSV twee weken geleden moet Ajax vrezen dat het ook nog de derde plek uit handen geeft. De Amsterdammers kunnen zaterdagavond in eigen huis goede zaken doen door AZ te verslaan. Het verschil tussen beide ploegen is momenteel twee punten in het voordeel van Ajax, dat dus weet wat het te doen staat. Goed nieuws voor trainer John Heitinga, want hij kan weer een beroep doen op Mohammed Kudus. De Ghanees wordt meteen aan de aftrap verwacht.

Kudus beleeft, evenals zijn ploeggenoten, een bewogen seizoen. De linkspoot maakte een goede indruk in de voorbereiding op dit seizoen, maar moest desondanks geduldig wachten op zijn kans. Het geduld van Kudus raakte echter op. Hij hoopte in de slotfase van de transferperiode nog een transfer te forceren, maar Ajax wilde niet meewerken aan een vertrek naar de Premier League. Kudus richtte zich op en speelde zich in de basis van Alfred Schreuder. Ook zijn opvolger Heitinga is onder de indruk van de Ghanees, die dit seizoen in 38 wedstrijden in alle competities goed was voor achttien doelpunten en vijf assists.

Artikel gaat verder onder video

Een domper was het dan ook voor Ajax toen Kudus zich in De Klassieker tegen Feyenoord voor de halve finale van de KNVB Beker vlak na rust noodgedwongen moest laten vervangen. De aanvaller liep een hamstringblessure op, die hem vervolgens aan de kant hield in de competitiewedstrijden tegen Fortuna Sittard, FC Emmen en PSV én de bekerfinale tegen de Eindhovenaren. Een kleine week na de verloren eindstrijd staat Kudus voor zijn rentree. Hij stond vrijdag op het veld van de Johan Cruijff ArenA voor de laatste training in aanloop naar het thuisduel met AZ. Volgens het Algemeen Dagblad keert Kudus meteen terug in de basis.

Dat gaat dan ten koste van Steven Berghuis, die in de afgelopen wedstrijden als rechtsbuiten fungeerde, maar een twijfelgeval is voor de topper tegen AZ. Ook Devyne Rensch maakt naar alle waarschijnlijkheid zijn rentree in de basiself. Hij stond sinds medio maart aan de kant, maar keerde vorige week tegen PSV al terug binnen de lijnen. Het AD verwacht verder geen verrassingen in de Amsterdamse basisploeg. Gerónimo Rulli staat onder de lat en de defensie wordt gecompleteerd door Jurriën Timber, Edson Álvarez en Jorrel Hato. Op het middenveld keert Kenneth Taylor terug van een schorsing, met naast zich Florian Grillitsch en Davy Klaassen. De voorhoede wordt gevormd door Steven Bergwijn, Dusan Tadic en dus Kudus.

De rentree van Taylor betekent dat Brian Brobbey weer genoegen moet nemen met een plek op de bank. De spits kreeg in de bekerfinale het vertrouwen van Heitinga, waardoor Tadic een linie terug schoof. Brobbey liet in de tweede helft een dot van een kans op de 2-0 liggen en miste in de strafschoppenreeks vanaf elf meter.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Rulli, Rensch, Timber, Álvarez, Hato, Klaassen, Grillitsch, Taylor, Kudus, Tadic, Bergwijn.