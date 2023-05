Een Londense derby staat op het programma, FC Barcelona en Real Madrid ook in actie

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op dinsdag 2 mei.

Wedstrijden

FC Barcelona - Osasuna (19.30 uur)

Het is niet de vraag of FC Barcelona kampioen wordt van Spanje, maar eerder wanneer. De ploeg van Frenkie de Jong staat op dit moment met nog zes wedstrijden te spelen elf punten voor op naaste concurrent Real Madrid. Osasuna staat op een knappe achtste plaats en kan met een overwinning nog kans maken op een plekje voor Europees voetbal. In de vorige ontmoeting werd het een krappe 1-2 overwinning voor Barcelona, maar kunnen de Catalanen ook winnen in het eigen Camp Nou tegen Osasuna?

Arsenal - Chelsea (21.00 uur)

Er staat weer eens een Londense derby op het programma in de Premier League. Arsenal is afgelopen weekend de koppositie kwijtgeraakt aan Manchester City en het gaat nog heel lastig worden voor The Gunners om deze positie weer terug te winnen. Chelsea draait een hopeloos seizoen en staat op dit moment op een hele matige twaalfde plaats. The Blues hebben veel aankopen gedaan deze wintertransferperiode, maar dat heeft nog niet geholpen. Kan Arsenal in deze derby de koppositie voor even herpakken of kan Chelsea stunten tegen de stadsgenoot?



Real Sociedad - Real Madrid (22.00 uur)

Het lijkt voor Real Madrid nog onmogelijk om FC Barcelona in te halen, maar ze zullen niet snel opgeven. Dinsdagavond speelt De Koninklijke tegen nummer vier Real Sociedad. De Basken staan vijf punten los van nummer Villarreal en willen graag deze positie behouden om volgend seizoen in de Champions League te spelen. In die competitie is Real Madrid nog altijd actief en het kan zijn dat de focus meer ligt op het miljardenbal dan op de eigen LaLiga. Kan Real Sociedad goede zaken doen in de strijd om de Champions League of wint Real Madrid deze wedstrijd?



Vandaag op tv

19.30 uur: FC Barcelona - Osasuna, Ziggo Sport - live verslag van het duel in de LaLiga

20.45 uur: SC Freiburg - RB Leipzig, Ziggo Sport Voetbal en ZDF - live verslag van dit duel in de DFB-Pokal

21.00 uur: Arsenal - Chelsea, Viaplay - live verslag van het duel in de Premier League

21.35 uur: Vandaag Inside, SBS6, praatprogramma over onder meer voetbal

22.00 uur: Real Sociedad - Real Madrid, Ziggo Sport - live verslag van het duel in de LaLiga