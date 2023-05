Einde aan droom van AZ, onrust in Alkmaar, Europese finales zijn bekend | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op vrijdag 18 mei.

Dapper AZ weet tij niet te keren: West Ham naar finale Conference League

AZ is er donderdagavond niet in geslaagd de finale van de Conference League te bereiken. In Alkmaar moest de club een 2-1 nederlaag uit het heenduel goed zien te maken tegen West Ham United. Daar slaagde de ploeg van Pascal Jansen met een 0-1 nederlaag, door een late treffer van invaller Pablo Fornals, niet in.

AZ-ultra's vallen familieleden van West Ham United-spelers aan; Soucek deelt klappen uit

Het was na de wedstrijd tussen AZ en West Ham United onrustig in het AFAS Stadion. Supporters van AZ zouden door een hek zijn gebroken en de confrontatie met West Ham-fans hebben gezocht, waarna veel stewards en politieagenten moesten ingrijpen. Volgens verslaggevers Jacob Steinberg van The Guardian en Jeroen Kapteijns van De Telegraaf zijn zelfs familieleden van West Ham-supporters aangevallen door ultra's van AZ.

Van Persie reageert vanuit AFAS Stadion op rellen na afloop van AZ - West Ham

Robin van Persie veroordeelt de gebeurtenissen na de wedstrijd tussen AZ en West Ham United. De voormalig topspits was als analist van BT Sport aanwezig in het AFAS Stadion en zag het misgaan toen AZ-hooligans door een hek braken en supporters van West Ham aanvielen, onder wie familieleden van de West Ham-spelers.

Fiorentina dompelt Burger en Basel in slotseconden in diepe rouw speelt finale tegen West Ham

Fiorentina heeft zich geplaatst voor de finale van de Conference League. Een 1-3 overwinning op FC Basel was voldoende om de eindstrijd te bereiken, waarin de Italianen AZ-beul West Ham United zullen gaan treffen. De winnende treffer namens de bezoekers viel pas diep in de tweede helft van de verlenging.

AS Roma met vintage Mourinho-uitvoering naar finale Europa League

Met een vintage uitvoering van de José Mourinho-tactiek heeft AS Roma ten koste van het Bayer Leverkusen van Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker de Europa League finale bereikt. Nadat de Italianen thuis met 1-0 hadden gewonnen, kwamen ze naar Duitsland toe om die voorsprong ten koste van alles te verdedigen: 0-0.

Sevilla komt foutje Makkelie te boven en maakt zich op voor Europa League nummer zeven

Sevilla is er donderdagavond in geslaagd om de finale van de Europa League te bereiken. De ploeg van trainer José Luis Mendilibar bleek in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán met 2-1 te sterk voor Juventus. Dat bleek na de 1-1 in de heenwedstrijd voldoende voor een ticket voor de eindstrijd.