AZ-ultra's vallen familieleden van West Ham United-spelers aan; Soucek deelt klappen uit

Het was na de wedstrijd tussen AZ en West Ham United onrustig in het AFAS Stadion. Supporters van AZ zouden door een hek zijn gebroken en de confrontatie met West Ham-fans hebben gezocht, waarna veel stewards en politieagenten moesten ingrijpen. Volgens verslaggevers Jacob Steinberg van The Guardian en Jeroen Kapteijns van De Telegraaf zijn zelfs familieleden van West Ham-supporters aangevallen door ultra's van AZ.

"Het wordt her en der wat onrustig. Vandaar dat de spelers van West Ham nu ook de andere kant op gaan", constateerde ESPN-commentator Mark van Rijswijk. "Een triest einde voor wat een prachtige avond is. Het is zeer onrustig daar. Laten we hopen dat wat een prachtig Europees avontuur van AZ is geweest, niet op deze manier gaat eindigen. Laat de uitschakeling waardig zijn. Want het was een prachtig Europees avontuur vol hoogtepunten."

De Engelse commentator van BT Sport legde uit wat hij zag gebeuren. "Sommige van de AZ-fans hebben besloten dat ze betrokken wilden raken bij wat vuistgevechten. Declan Rice raakt betrokken en roept iedereen op om te kalmeren. Dit haalt de glans af van de festiviteiten bij West Ham. Het lijkt de Nederlandse fans wat te veel te worden. Ze zijn naar de West Ham-supporters gegaan om te vechten. Dit loopt een beetje uit de hand. Volgens mij worden dingen geworpen. Pavlidis, de AZ-speler, laat zich gelden. Ik weet niet wat er precies gebeurt."

Op Twitter meldt De Telegraaf-verslaggever Jeroen Kapteijns dat ultra's van AZ zich schandalig gedragen. "Ook AZ blijft niet gevrijwaard van schandalig hooligangedrag. Een hek is geforceerd en familieleden en vrienden van de West Ham United-spelers zijn aangevallen op de tribune. Ook enkele spelers van de Engelsen hebben zich in de schermutselingen gemengd."

Vorige week verloor AZ het eerste duel in Londen met 2-1. Familieleden van spelers en van leden van de technische staf van AZ werden toen in de eerste helft belaagd, nadat ze juichten om een doelpunt voor hun club.

Spelers West Ham

Spelers van West Ham zouden zich hebben gemengd in de gevechten. Tomas Soucek was volledig buiten zinnen na de aanval en deelde rake klappen uit aan AZ-fans, meldt De Telegraaf. Ook Jarrod Bowen, Declan Rice en Saïd Benrahma mengden zich in de gevechten. Na een minuut of tien keerde de rust terug in het AFAS Stadion; andere supporters lieten door te fluiten weten het gedrag van de hooligans af te keuren.

A few AZ Alkmaar fans have disgraced themselves. Ultras attacking families of West Ham players after final whistle. West Ham deservedly through to the final. — Jacob Steinberg (@JacobSteinberg) May 18, 2023

Ook AZ blijft niet gevrijwaard van schandalig hooligan-gedrag. Een hek is geforceerd en familieleden en vrienden van de West Ham United-spelers zijn aangevallen op de tribune. Ook enkele spelers van de Engelsen hebben zich in de schermutselingen gemengd. https://t.co/SDSlBTnmyP — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) May 18, 2023

Op deze beelden lijkt de aanval van Alkmaarse hooligans op Engelse gasten op de hoofdtribune wel snel in de kiem te worden gesmoord door het veiligheidspersoneel van AZ maar ongetwijfeld weer een flinke boete van de UEFA dankzij gekkies met zwarte jackies en capuchonnetjes. https://t.co/g5uxGU6KlU — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) May 18, 2023