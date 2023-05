Sevilla komt foutje Makkelie te boven en maakt zich op voor Europa League nummer zeven

Sevilla is er donderdagavond in geslaagd om de finale van de Europa League te bereiken. De ploeg van trainer José Luis Mendilibar bleek in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán met 2-1 te sterk voor Juventus. Dat bleek na de 1-1 in de heenwedstrijd voldoende voor een ticket voor de eindstrijd.

Na afloop van de eerste helft ging het in Zuid-Spanje maar over een moment. Sevilla leek kort voor de rust namelijk recht te hebben op een strafschop. Makkelie floot echter niet voor een overtreding van Juan Cuadrado op Óliver Torres, die op de rand van het strafschopgebied hard onderuit werd geschoffeld. Uit de beelden leek de overtreding binnen de zestien te zijn, maar verrassend genoeg greep ook VAR Pol van Boekel niet in.

Dat betekende overigens niet dat er in het eerste bedrijf verder niks gebeurde. Beide ploegen kregen kansen om de score te openen en een treffer van Adrien Rabiot werd afgekeurd vanwege buitenspel. Sevilla begon daarna iets beter aan de tweede helft en deelde als eerste wat speldenprikjes uit. De eerste vuistslag kwam vervolgens toch op naam van Juventus, dat halverwege het tweede bedrijf op voorsprong kwam in Sevilla.

Dušan Vlahović frommelde zich uit het niets door de defensie van de gastheer en wipte de bal op fraaie wijze achter Yassine Bounou: 0-1. Sevilla beet zich ondanks de tegenslag weer vast in de wedstrijd en kwam snel langszij. Na slordig balverlies kwam de bal voor de voeten van Suso, die Wojciech Szczęsny kansloos liet. De 29-jarige Spanjaard zorgde met een verdekt en hard schot voor de verdiende gelijkmaker namens de Rojiblancos: 1-1.

Sevilla rook daarna bloed en ging op zoek naar een beslissing in de reguliere speeltijd. Szczęsny moest nog twee keer ingrijpen, maar hielp zijn ploeg daarmee wel richting een slopende verlenging. Daarin sloeg de thuisploeg snel toe. Een uitstekende voorzet van Bryan Gil werd tegendraad tegen de touwen gekopt door Erik Lamela. Szczęsny ging ook dit keer nog naar de goede hoek, maar kon Sevilla niet meer van een 2-1 voorsprong houden.

In de slotfase moest Sevilla nog met tien man verder. Marcos Acuña kreeg zijn tweede gele kaart van Makkelie, die van mening was dat de Argentijn te lang treuzelde met zijn ingooi. Juventus was op dat moment sterker, maar echt grote kansen kregen de gasten uit Turijn niet meer. Ook het tiental van Sevilla hield de rijen vakkundig gesloten en sleepte de felbevochten 2-1 overwinning, met invaller Karim Rekik, uit het vuur.

Door de overwinning neemt Sevilla het op woensdag 31 mei op tegen AS Roma. De finale van de Europa League wordt dit jaar gespeeld in de Puskás Aréna in Budapest. Daar gaat recordkampioen Sevilla voor de zevende eindzege in het tweede toernooi van Europa. De club uit Andalusië nam de bokaal in 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 en 2020 al mee naar huis.