Oud-Ajacied Milik bezorgt Juventus finale Coppa Italia met doelpunt als eerste balcontact

Juventus speelt 15 mei de finale van de Coppa Italia nadat het heeft afgerekend met SS Lazio in de halve finale. Het affiche werd over twee wedstrijden afgewerkt. In Turijn werd het 2-0 voor de Oude dame, maar in de Italiaanse hoofdstad won Lazio met 2-1. Oud-Ajacied Arek Milik speelde een hoofdrol in het behalen van de finale van de Coppa Italia.

Juventus had het erg lastig tegen Lazio, want het moest een 2-0 voorsprong verdedigen, maar dit bleek niet zo makkelijk. In Rome kwam Lazio namelijk op 2-0 na twee doelpunten van Valentín Castellanos. Het leek er dus op dat het verlenging zou worden in het Stadio Olimpico, maar daar bracht Milik verandering in.

Artikel gaat verder onder video

In de 81ste minuut kwam Milik in het veld, en met zijn eerste balcontact van de avond was het meteen raak. De oud-Eredivisie-spits schuift na een keiharde voorzet de bal binnen, en laat het uitvak ontploffen. Door dit doelpunt is Juventus dus zeker van de Coppa Italia-finale.

Op woensdagavond staat de tweede halve finale op het programma. Dan wordt er bepaald of Juventus tegen Atalanta of Fiorentina gaat spelen om de bekerwinst. In Florence won Fiorentina van de ploeg met onder andere Teun Koopmeiners met 1-0 door een doelpunt van Rolando Mandragora. Werk aan de winkel dus voor de ploeg uit Bergamo.

