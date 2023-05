AS Roma met vintage Mourinho-uitvoering naar finale Europa League

Met een vintage uitvoering van de José Mourinho-tactiek heeft AS Roma ten koste van het Bayer Leverkusen van Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker de Europa League finale bereikt. Nadat de Italianen thuis met 1-0 hadden gewonnen, kwamen ze naar Duitsland toe om die voorsprong ten koste van alles te verdedigen. Daar slaagden de Romeinen met verve in, Leverkusen frustreerde zich en beet zich stuk op AS Roma. Dat speelt op 31 mei de finale in Boedapest.

Omdat de eerste wedstrijd in 1-0 voor AS Roma was geëindigd, konden de Italianen als gebruikelijk het José Mourinho spel op de mat leggen. Afwachten en de tegenstander laten komen, en hopen dat er in de omschakeling mogelijkheden lagen. En zo geschiedde: de Duitsers, met dus Frimpong en Bakker in de basis, maakten het spel tegen het Wijnaldumloze Roma. De oud-middenvelder van Feyenoord en PSV begon op de bank. Bij aanvang van de tweede helft kwam Wijnaldum er wel in.

De beste kansen in de eerste helft waren voor de thuisploeg. Zo raakte Moussa Diaby de lat na een geweldig opgezette aanval en dwong Kerem Demirbay met een afstandspegel keeper Rui Patricio tot een redding. Maar tot meer dan pogingen van afstand kwam Leverkusen eigenlijk niet. Het team van Xabi Alonso vond amper een gaatje in de hechte Romeinse defensie en probeerde het daarom vaak van afstand. Voor rust was dat dus nog zonder succes.

Vanzelfsprekend veranderde het spelbeeld na de pauze niet. Die Werkself gaven alles in aanvallend opzicht, Roma deed er alles aan om de score op 0-0 te houden. Daar slaagde de huidige nummer vijf van Italië zo goed in, dat Leverkusen amper gevaarlijk werd. Alleen Demirbay rook aan de 1-0 met een schuiver, maar Rui Patricio redde knap.

Naarmate het eindsignaal dichterbij kwam, ging Roma tijdrekken en frustreerde Leverkusen zich steeds meer. Bakker uitte dat door een bal hard weg te trappen en kreeg daarvoor de gele kaart. De frustraties waren wellicht ook de reden dat spits Sardar Aztoum de grootste kans van de wedstrijd miste. Tien minuten voor tijd kreeg hij de bal opeens voor zijn voeten, maar de Iraniër schoot net naast. Dat was de laatste sparteling van Leverkusen, dat het ook in de acht minuten blessuretijd niet voor elkaar kreeg te scoren. Voor Bakker en Frimpong eindigde zo het Europese avontuur, Wijnaldum gaat op 31 mei wel de finale van de Europa League spelen.

Man of the Match: Rui Patricio