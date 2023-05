Engelse media gebruiken hetzelfde woord na ongeregeldheden bij AZ - West Ham

Engelse media spreken van een 'bloedbad' na de gewonnen wedstrijd van West Ham United tegen AZ Alkmaar. In de blessuretijd scoorde Pablo Fornals de winnende voor The Hammers, waarmee de halve finale van de Conference League definitief beslist was. Een aantal supporters van de Alkmaarders ging uit boosheid naar het vak van familieleden en sponsors van de tegenpartij en deelde een aantal stoten uit.

Bij The Guardian zagen ze de onrust ook, maar de krant zag ook dat de spelers niet al te lang in de onrust meegingen. “Al het drama kwam aan het einde, Pablo Fornals maakte diep in blessuretijd de 0-1 en de reactie van enkele bonkige AZ-fans dreigden de avond van West Ham even te verpesten”, schrijft de krant.

Artikel gaat verder onder video

“De stemming was omgeslagen in het AFAS Stadion, met hooligans die de verslagen gastheren aan de schandpaal nagelden toen ze de pijn van de nederlaag te veel vonden om te dragen en reageerden op het laatste fluitsignaal door het aanvallen van sponsors van West Ham, clubofficials en de families van het team. Het was een bloedbad voor een paar minuten, de spelers van David Moyes waren begrijpelijkerwijs woedend toen ze beseften wat er gebeurde.”

Het leek erop dat we weer even terug in de tijd waren, merkte The Mirror op. “De schokkende beelden, een déjà vu naar de ‘hooligan dark ages’, namen de glans weg van het bereiken van West Hams eerste grote finale sinds 2006 en een primeur in Europa sinds 47 jaar. Meer dan honderd Hammers-fans – voornamelijk familie en vrienden van spelers zaten op de voorste tien rijen achter de uitdug-out – kregen te maken met onaanvaardbaar geweld en AZ zal zeker disciplinaire sancties van de UEFA krijgen.”

Ook bij de Daily Mail konden ze niet om het woord ‘bloedbad’ heen. “De halve finale van de Europa Conference League van West Ham tegen AZ Alkmaar ontaardde in een bloedbad toen spelers in de menigte klommen nadat Nederlandse supporters een deel van de bezoekende supporters aanvielen waar veel van hun geliefden zaten. De goal in de blessuretijd van Pablo Fornals zorgde ervoor dat de ploeg van David Moyes volgende maand in de finale staat, maar het feest van de bezoekers werd afgebroken toen Alkmaarse fans – gekleed in het zwart, capuchons op – over het veld renden om geweld aan te wakkeren.”