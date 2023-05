Eringa doet weddenschap met de pers over aanblijven van huidige RvC

Pier Eringa heeft met de aanwezige pers een weddenschap gedaan over een mogelijk langer verblijf van de huidige Raad van Commissarissen bij Ajax. De huidige voorzitter denkt dat de RvC met de nieuwe bestuursraad gewoon door kan gaan en wil daar met de pers wel op wedden.

De RvC van Ajax ligt onder vuur vanwege de aanstaande beloningen voor het verrichte werk. De bestuursraad stapte op en er moet een nieuwe komen. "Ik heb veel raden van commissarissen en raden van toezicht meegemaakt en ben ontzettend trots op het team dat er nu staat", geeft Eringa aan bij De Telegraaf. "Ik heb er het volste vertrouwen in dat ook een nieuwe bestuursraad ons zal herkennen op de kwaliteiten die er nu zitten en dat deze RvC gewoon de toekomst ingaat."

Daar wil Eringa nog wel een weddenschap op zetten. "Let maar op. Ik wil het zo doen: mocht het zo zijn dat de nieuwe bestuursraad zou zeggen 'We willen niet door met deze RvC', dan krijgen jullie allemaal een krat wijn of bier, wat jullie maar drinken. En als we wel blijven zitten, dan verwacht ik op zijn minst dat er één flesje wijn mijn kant opkomt."

In diezelfde ontmoeting met de pers ging het vooral over de opgestapte Edwin van der Sar. Eringa wilde niet op namen als Menno Geelen en Jordi Cruijff ingaan als vervanger van de oud-doelman. "We gaan het niet over namen en kandidaten hebben. We gaan gewoon hard aan de slag als RvC, heel hard aan de slag."