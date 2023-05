Evgeniy Levchenko laat ander geluid horen na veelbesproken bekerfinale

Evgeniy Levchenko vindt dat er op het veld ruimte moet zijn voor spelers om hun emoties te kunnen tonen. Tegelijkertijd vindt de voorzitter van de spelersvakbond dat de spelers zondagavond bij de bekerfinale tussen Ajax en PSV soms te ver gingen.

De bekerfinale stond bol van opstootjes en aanstellerij, wat de spelers op de nodige kritiek kwam te staan. Met name in de eerste helft gebeurde er van alles wat weinig met voetbal te maken had. "Ik heb veel dingen gezien die niet leuk waren voor kinderen. Hoe de spelers in de eerste helft met elkaar omgingen, dat moet op een andere manier", aldus Levchenko in gesprek met de NOS.

Artikel gaat verder onder video

De oud-voetballer is niet van plan zich te gaan bemoeien met het gedrag van de spelers op het veld. "Je mag best ver gaan. Overtredingen, elkaar vasthouden en een beetje zuigen, dat moet kunnen", vindt hij. "Maar je moet niet ten koste van alles willen winnen. Soms zie je een speler vallen en doet hij alsof hij zwaar geblesseerd is en een paar minuten later rent hij alsof er niets gebeurd is. Als je onsportief speelt, verdien je het wat mij betreft niet om te winnen."

Spelers moeten in hun emotie dingen met een scheidsrechter kunnen bespreken, vindt Levchenko. "Al is het natuurlijk niet normaal als spelers continu aan het zeuren zijn tegen de scheidsrechter. Wij zijn van mening dat voetbal zo clean mogelijk moet blijven. Maar het blijft wel emotie. Sommige spelers gaan wat verder dan alleen maar netjes spelen. Maar ik denk dat aanvoerders Luuk de Jong en Dusan Tadic elkaar na afloop gewoon de hand hebben geschud, dan is er niks meer aan de hand."