Fabrizio Romano komt met zorgwekkende update voor supporters van Feyenoord

Arne Slot is de belangrijkste kandidaat om aan de slag te gaan als nieuwe trainer van Tottenham Hotspur, zo weet Fabrizio Romano. De oefenmeester van Feyenoord is zeker niet de enige kandidaat, maar wordt door Romano de frontrunner genoemd.

Via zijn YouTube-kanaal geeft de transferjournalist een update over de stand van zaken in Noord-Londen. Zaterdag meldde de Engelse pers dat Julian Nagelsmann weer in de race is, maar volgens Romano wordt die soep niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend. "Van wat ik begrijp zijn er geen nieuwe gesprekken tussen Tottenham en Julian Nagelsmann. Op dit moment is er niets concreet. Nagelsmann stond open voor gesprekken met Tottenham, maar hij wilde een sportief directeur die hem steunde."

"De gesprekken werden daarna stopgezet. Tottenham besloot om eerst een directeur aan te stellen en dan een trainer, in plaats van samen met de trainer een directeur te zoeken. Dit is waarom de gesprekken tussen Tottenham en Nagelsmann in de laatste weken niet verder zijn gekomen. Die situatie is niet veranderd", maakt de Italiaanse journalist duidelijk. "Nagelsmann wil alleen in gesprek als er een directeur is die zijn plannen steunt, anders gaat er niets gebeuren."

Arne Slot, die nog altijd geen duidelijkheid heeft gegeven over zijn toekomst, wordt nu gezien als topkandidaat. "Laat me nog eens herhalen dat Arne Slot een serieuze kandidaat is. Er zijn interne gesprekken gaande om te beslissen wie de trainer wordt, maar de eerste stap is een nieuwe directeur. Arne Slot is in de race, Luis Enrique wordt ook gewaardeerd, verder zijn de namen van Ange Postecoglou en Rúben Amorim gevallen in de gesprekken., maar nu is Arne Slot de frontrunner."

Te Kloese

Eerder op de zondag meldde algemeen directeur Dennis te Kloese bij Goedemorgen Eredivisie dat Tottenham zich nog niet heeft gemeld in De Kuip voor Slot. "Daar kan ik ook heel open en duidelijk over zijn. We hebben vorig jaar met Arne en zijn management gesproken om te verlengen. Daar zijn bepaalde dingen afgesproken. Met het idee natuurlijk om een lange periode samen te werken en het beste uit Feyenoord te halen”, zei Te Kloese.