Zorgen om Oranje-international: 'Het pure spelplezier zie ik minder dan bij Ajax'

is duidelijk volwassener dan een aantal jaar geleden, maar niet alleen op een positieve manier, zo stelt Henk ten Cate. De speler van FC Barcelona heeft stappen gezet in zijn ontwikkeling, maar lijkt ook met minder spelplezier te spelen.

Bij Ajax zag de assistent van Stanley Menzo bij Suriname De Jong vaak met veel vreugde in zijn spel spelen. Dat mist Ten Cate nu een beetje, vertelt hij tegen Voetbal International. "Het pure spelplezier dat hem lange tijd typeerde, zie ik nu minder dan in zijn Ajax-periode. Dat heeft met de gigantische druk bij Barcelona te maken. Bij Ajax mócht alles, bij Barcelona móét alles. En het zijn de hoge bomen die de meeste wind vangen: dat is niet altijd positief. Uiteindelijk doet het toch iets met je, jezelf helemaal afsluiten voor kritiek lukt niet."

Ook op een andere manier laat De Jong zien minder speels te zijn en meer volwassen. Zo haalde hij dit jaar uit naar Spaanse media, vanwege geruchten over een transfer uit Barcelona. "Ik vond dat prettig om te zien. Van nature is Frenkie een bescheiden jongen. Maar hij mag met zijn kwaliteiten en zijn status best wat harder op de trommel slaan. Dat Frenkie van zich afbeet tegenover de pers, toonde aan dat hij daarin volwassener is geworden. Hij is in Spanje niet alleen als speler gegroeid, maar ook als persoonlijkheid."

Guus Hiddink denkt dat Frenkie een belangrijke rol kan spelen op het komende EK. "Zijn inbreng is ontzettend belangrijk. Dan heb ik het niet alleen over zijn voetbalkwaliteit. Hij weet ook hoe het internationale voetbal in elkaar zit. Zeker op zijn positie is dat cruciaal. In een topcompetitie moet je exceptionele kwaliteiten combineren met effectiviteit en dát heeft Frenkie aan zijn spel in Spanje toegevoegd. Hopelijk is hij topfit in Duitsland." Hiddink maakt zich echter niet zo druk over het middenveld van Oranje, zelfs bij afwezigheid van De Jong. "Al heeft Koeman op het middenveld keuze genoeg: het staat of valt niet met de aanwezigheid van Frenkie. Ook achterin is het redelijk stevig. Ik maak me eerder zorgen over het aanbod en rendement voorin."

Ook Ten Cate hoopt op een inzetbare De Jong de komende weken. "Hij is geen speler die in zijn eentje een heel team draagt, zoals Messi en Cristiano Ronaldo dat kunnen. Frenkie zit in een andere categorie en speelt veel dienstbaarder. Maar voor Oranje en Barcelona is hij van grote waarde." Ten Cate is een liefhebber van de speelwijze van de oud-Ajacied. "Ik houd van mooi voetbal en dus kijk ik graag naar Frenkie. Hij is de verpersoonlijking van mooi voetbal.’

