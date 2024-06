Mbappé niet naar Olympische Spelen: 'De laatste keer dat ik zo vaak werd afgewezen, zat ik op school'

gaat niet meedoen aan de Olympische Spelen in eigen land als onderdeel van de Franse voetbalselectie. De aanvaller lijkt daarmee de dupe te worden van de wensen van zijn toekomstige club Real Madrid, dat zijn spelers niet graag afstaat voor dit toernooi.

Bondscoach Thierry Henry deelde maandag zijn voorselectie met de wereld via een persconferentie. Aangezien het toernooi pas na het EK begint, verwacht Henry nog aanpassingen. "Dit is een virtuele lijst. Een halfuur geleden is hij nog gewijzigd en ik verwacht ook dat hij nog gaat veranderen." In de selectie zitten een aantal grote namen, waaronder Warren Zaire-Emery, Bradley Barcola (beiden PSG), Alexandre Lacazette (Olympique Lyon), Michael Olise (Crystal Palace) en Mathys Tel (Bayern München)

Tijdens de persconferentie werd de bondscoach van de Olympische ploeg gewezen op het feit dat hij slechts twee spelers ouder dan 23 heeft geselecteerd, terwijl hij er drie mag meenemen. "Door een late wijziging heb ik nu maar twee spelers van boven de 23 jaar opgenomen in mijn selectie, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk drie."

Henry liet zich vooral indirect uit over clubs die hun spelers niet op de Olympische Spelen willen zien spelen. "Zij hebben het recht om hun spelers niet af te staan, aangezien het toernooi niet door de FIFA erkend wordt. De selectie maken is niet makkelijk geweest. Ik vroeg de clubs, sommige zeiden 'nee' en daarmee was het klaar. De laatste keer dat ik zo vaak ben afgewezen, zat ik nog op de middelbare school."

