'FC Barcelona en Valencia sjoemelden met hoogte transfersom Jasper Cillessen'

De Spaanse Belastingdienst doet onderzoek naar de overgang van doelman Jasper Cillessen van FC Barcelona naar Valencia in 2019. Daarbij bewandelde de Braziliaan Neto de omgekeerde weg naar Camp Nou. Beide clubs zouden opzettelijk gesjoemeld hebben met de hoogte van de betaalde transfersommen.

Valencia telde volgens de boeken liefst 35 miljoen euro neer voor de Nederlandse keeper, terwijl Barça 26 miljoen overmaakte om Neto in zijn plaats terug te halen. Beide keepers waren in Barcelona reserve achter de onbetwiste eerste keus Marc-André ter Stegen. Cillessen keerde inmiddels terug in Nederland, waar hij bij zijn oude club NEC het doel verdedigt. Neto staat op zijn beurt tegenwoordig onder contract bij het Engelse Bournemouth.

De zaak is aan het rollen gebracht nadat Miguel Zorio, voormalig vice-president van Valencia, naar de belastingautoriteiten is gestapt, zo berichten Spaanse media. Zorio is bezig met een campagne die ervoor moet zorgen dat de bij de fans gehate eigenaar Peter Lim bij de club vertrekt. Naast gesjoemel met de transfersom van Cillessen beschuldigt hij de zakenman uit Singapore er ook van dat hij al voor zijn aantreden bij Valencia afspraken had gemaakt met superagent Jorge Mendes. Samen zouden zij hebben bekokstoofd dat een aantal spelers uit de stal van Mendes een overgang naar stadion Mestalla zou gaan maken.

Boete

Met het kunstmatig opkrikken van de transfersommen voor Cillessen en Neto zouden zowel Barcelona als Valencia de financiële cijfers hebben opgekrikt, zo beweert Zorio. Mocht Barcelona bestraft worden vanwege een overtreding van de regels, dan is dat niet voor het eerst dit seizoen. Vorige week werd de financieel geplaagde club nog veroordeeld tot het betalen van een boete van 15,7 miljoen euro vanwege een aantal vergrijpen die dateren uit 2015.