Frauduleuze Cillessen-deal komt FC Barcelona op miljoenennaheffing te staan

De transfer van Jasper Cillessen is FC Barcelona op een behoorlijke naheffing komen te staan. De Catalaanse grootmacht moet nog een bedrag van liefst vier miljoen euro aftikken als gevolg van de transfer van destijds. Dat is de uitkomst van een onderlinge afspraak tussen beide clubs over de ruildeal tussen Neto en de Nederlandse goalie, waarbij gefraudeerd zou zijn. Dat om een gang naar de rechter te voorkomen.

Daarover schrijft Cardena SER vrijdagochtend. Eerder al kondigde het Spaanse Openbaar Ministerie al aan onderzoek te doen naar de curieuze deal in 2019, waarbij beide keepers met gesloten beurzen de omgekeerde weg bewandelden. Dat bleek echter niet juist, want Valencia kon namelijk tot het einde van het contract van Neto nog negen miljoen euro aan extra inkomsten ontvangen voor de deal. Via Miguel Zorío, voormalig vicevoorzitter van Valencia, kwam dat bij het OM te liggen.

Artikel gaat verder onder video

Die clausule werd door FC Barcelona echter lange tijd stilgehouden, waardoor er tot het moment dat Neto transfervrij naar Bournemouth vertrok slechts drie miljoen euro werd betaald aan Valencia. De Catalanen hebben de overige zes miljoen tegen de afspraken in gehouden, waardoor er onenigheid ontstond tussen beide La Liga-clubs.

Valencia dreigde met een stap naar de rechter om de laatste zes miljoen euro op te eisen, die het nog zegt te krijgen uit de ruildeal. Omdat beide clubs een strafrechtelijk proces liever niet zien gebeuren is er geschikt voor een bedrag van zo’n vier miljoen euro, zo weet het Spaanse medium.