'FC Groningen benadert Robben voor een terugkeer'

Arjen Robben is door FC Groningen benaderd om jeugdtrainer te worden. De club en de oud-speler zijn met elkaar in gesprek over een mogelijke rol. De 39-jarige Robben kan zijn zoons achterna gaan, want die sluiten volgend seizoen ook aan in de jeugdopleiding.

Veel supporters hoopten dat Robben weer wat kon betekenen voor de club waar hij zijn voetballoopbaan begon en ook afsloot. De oud-speler van topteams als Chelsea, Real Madrid en Bayern München is bovendien nog regelmatig te vinden in de Euroborg.

Robben kan volgend seizoen mogelijk in de jeugdopleiding van FC Groningen aan de slag, meldt RTV Noord. De ex-international van Oranje is met de club in gesprek en het is de bedoeling dat Robben als skill trainer met jeugdspelers aan de slag gaat. Volgens de regionale omroep kan het voorstel niet los gezien worden van het feit dat zijn zoontjes ook actief gaan zijn in de jeugdopleiding.

In de afgelopen seizoen was Robben al jeugdtrainer bij Be Quick, waar de voorheen veelscorende rechtsbuiten het onder 15-elftal onder zijn hoede neemt. Zijn oudste zoon Luka speelt ook in dat team en maakt samen met zijn jongere broertje Kai de overstap naar de jeugdopleiding van FC Groningen.