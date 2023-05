Swingend FC Twente houdt zicht op plek vier en eert overleden Lukoki

FC Twente heeft dankzij een 4-0 overwinning op NEC de hoop op plaats vier nog niet uit het hoofd gezet. Dankzij twee goals van Virgil Misidjan, uitblinker Vaclav Černý en invaller Ricky van Wolfswinkel legden de Tukkers de druk weer op AZ dat later dit weekend in actie komt. NEC bleef door de nederlaag hangen in de grijze middenmoot, waardoor de strijd om de play-offs voor Europees voetbal een onhaalbare zaak lijkt.

Ron Jans stuurde dezelfde basisformatie als vorige week tegen FC Emmen (0-3 winst) het veld in. Dat betekende wederom geen basisplaats voor Van Wolfswinkel. Bij NEC werd de fatale zeperd van Cillessen hem niet fataal, want ook de Nijmegenaren verschenen met een identieke startopstelling aan de aftrap ten opzichte van de 2-3 verliespartij tegen SC Heerenveen.

Cillessen eiste direct weer een hoofdrol op door de bal vlak voor zijn doel bijna kinderlijk eenvoudig te verspelen aan Ugalde. Het liep met de sisser af, waarna de Oranje-international zich herpakte door tweemaal oog in oog met Misidjan en Brenet subliem redding te brengen. Bij tijd en wijle combineerde de thuisploeg er lustig op los en kort voor rust zette Černý het veldoverwicht om in een doelpunt. Hij kopte uit een handige voorzet van Misidjan zijn twaalfde van het seizoen achter de kansloze Cillessen en en bracht de thuisploeg volledig volgens verhouding op voorsprong. Samen met Misidjan eerder Cerny hun voormalig ploeggenoot Jody Lukoki, die deze week een jaar geleden overleed.

NEC speelde geenszins als een ploeg dat aanspraak wilde maken op een ticket voor de play-offs en het gretige FC Twente profiteerde daar dankbaar van. Na een ragfijne pass van Černý met buitenakant voet faalde Misidjan alleen voor Cillessen niet. Het betekende de 2-0 en tevens een onderbreking van de wedstrijd, nadat een dwaze supporter bier op het veld gooide. Na een korte onderbreking veranderde het speelbeeld nauwelijks. FC Twente - dat dit seizoen nog geen duel verloor in de Grolsch Veste - speelde de wedstrijd professioneel uit, waarbij Misidjan en Van Wolfswinkel de score nog verder opdreven. Dankzij deze ruime overwinning bedraagt het gat met nummer vier AZ met een wedstrijd meer gespeeld nu drie punten. De Enschedeërs hopen dan ook op een stunt van FC Emmen tegen AZ.