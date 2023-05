FC Volendam dankt Mbuyamba en boekt cruciale overwinning in de strijd tegen degradatie

FC Volendam heeft zaterdagavond een enorme stap gezet richting nog een seizoen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Wim Jonk bleek in het eigen Kras Stadion met 2-1 te sterk voor het verrassende Sparta Rotterdam. Xavier Mbuyamba was met twee doelpunten de grote man namens de Volendammers.

Sparta schoot uit de startblokken in het vissersdorp en dacht dat twee minuten al op voorsprong te komen. Koki Saito werkte van dichtbij de 0-1 binnen, maar die treffer werd afgekeurd omdat Vito van Crooij eerder al buitenspel stond. De openingstreffer liet alsnog niet lang op zich wachten. Dit keer werd Saito in stelling gebracht door Younes Namli en ook dit keer bleef hij ijzig kalm. De aanvaller uit Japan krulde de bal fraai langs Filip Stanković en hielp Sparta op die manier aan de voorsprong: 0-1.

Er was op dat moment geen wolkje aan de lucht voor de Rotterdammers en Wim Jonk besloot in te grijpen. Hij verving verdediger Walid Ould-Chikh door aanvaller Henk Veerman en kreeg daarmee meer grip op de wedstrijd. Dat resulteerde in de gelijkmaker van Xavier Mbuyamba, die hard raak kopte na een hoekschop van Carel Eiting. Daarna werd de wedstrijd tijdelijk gestaakt omdat een enkeling in het Kras Stadion zich niet kon gedragen. Er werd een beker bier op het veld gegooid en dus floot arbiter Jannick van der Laan af.

Na de onderbreking kreeg Volendam nog een goede kans om zelfs op voorsprong te komen. Een harde voorzet van Derry John Murkin werd door Calvin Twigt naast het doel gekopt. Vervolgens begon Sparta uitstekend aan de tweede helft en dat leverde mogelijkheden op voor Mike Eerdhuijzen en Arno Verschueren. Net als voor de rust kroop Volendam steeds meer uit de schulp en moest Sparta-doelman Nick Olij aan de bak. Hij redde binnen tien seconden op twee pogingen van Murkin en een harde inzet van invaller Veerman.

In de slotfase ging het spel daarna op en neer. Olij redde op een schuiver van Francesco Antonucci, terwijl Stanković moest ingrijpen toen Vito van Crooij ineens voor zijn neus opdook. De wedstrijd leek dood te bloeden, maar Veerman kreeg nog een enorme kans. De spits stond helemaal vrij en moest voor de 2-1 zorgen. De 32-jarige Volendammer slaagde er echter in om de bal naast te schieten. De 2-1 viel in extremis alsnog. Een hoekschop van Eiting werd door Mbuyamba prachtig achter de dit keer kansloze Olij geknikt.

Man of the Match: Xavier Mbuyamba