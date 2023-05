Feyenoord beloont spectaculaire doorbraak international met sterk verbeterd contract

Aan de vooravond van het weekend waarin Feyenoord mogelijk de landstitel definitief binnensleept, komt de club met goed contractnieuws naar buiten. Middenvelder Mats Wieffer wordt beloond voor zijn stormachtige ontwikkeling en heeft zijn handtekening gezet over een nieuwe, verbeterde verbintenis.

Afgelopen zomer kwam Wieffer voor een bescheiden som van ruim een half miljoen euro over van stadgenoot Excelsior. Nadat de seizoensstart door een blessure aan de geboren Tukker voorbijging speelde Wieffer zich na de winterstop op overtuigende wijze in het elftal van Arne Slot. Inmiddels staat de teller op 34 wedstrijden in zijn debuutseizoen in Rotterdam-Zuid. Daarin scoorde hij drie keer en bereidde hij zes keer een treffer van een teamgenoot voor.

De prestaties van Wieffer gingen ook niet ongemerkt aan bondscoach Ronald Koeman voorbij. In de voorbije interlandperiode zat de 23-jarige middenvelder voor het eerst bij de selectie. Nadat hij niet van de bank was gekomen tijdens de zware nederlaag bij Frankrijk (4-0) maakte Wieffer drie dagen later in het thuisduel met Gibraltar in De Kuip zijn debuut in Oranje. Na ruim een uur maakte hij bij een 2-0 voorsprong plaats voor Daley Blind, waarna Nathan Aké met zijn tweede treffer van de avond de eindstand op 3-0 bepaalde.

Met het ondertekenen van zijn nieuwe Feyenoord-contract ligt Wieffer nu een jaar langer vast in De Kuip. Liep zijn verbintenis aanvankelijk in de zomer van 2026 af, ligt hij nu vast tot medio 2027. Bovendien schrijft de club zelf dat zijn nieuwe verbintenis 'verbeterd' is, waarmee Feyenoord ongetwijfeld een salarisverhoging passend bij een international bedoelt.