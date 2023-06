Feyenoord juicht: plek in Pot 1 dankzij Champions League-zege Manchester City

Feyenoord zit bij loting voor het komende Champions League-seizoen in Pot 1. De Rotterdammers profiteren van de overwinning van Manchester City in de finale tegen Internazionale. De loting vindt plaats op 7 augustus.

De titelhouder, de Europa League-winnaar en de zes kampioenen uit de hoogst geklasseerde landen op de UEFA-coëfficiëntenranglijst zitten in Pot 1. Als de titelhouder ook kampioen is in een van de zes grootste voetballanden, schuift die plek automatisch door naar de nummer zeven van de ranglijst (Nederland). Dat is dankzij Manchester City het geval. .

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord ontloopt nu clubs als Manchester City, Barcelona, Napoli, Bayern München en Paris Saint-Germain. Uiteraard herbergt Pot 2 ook de nodige grootmachten, zoals Real Madrid, Manchester United, Internazionale, Borussia Dortmund, Atlético Madrid en Arsenal. De waarde van een plek in Pot 1 is voor Feyenoord voornamelijk dat het een tegenstander uit zowel Pot 3 als Pot 4 krijgt in de poule.

Virtuele potindeling 2023/24: