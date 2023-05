Feyenoord krijgt mede door opblaasactie boete van de UEFA

Feyenoord heeft weer eens wat boetes ontvangen van de UEFA, ditmaal voor incidenten die zich hebben afgespeeld tijdens de thuiswedstrijd in de Europa League tegen AS Roma. De Rotterdammers moeten in totaal een bedrag van 39.265 euro betalen aan de Europese voetbalbond.

Feyenoord heeft voor drie incidenten een boete gekregen van de UEFA. Voor het blokkeren van de publieke uitgangen krijgen de Rotterdammers een boete van 30.000 euro, voor het afsteken van vuurwerk wordt 5,5 duizend euro gerekend en voor het gooien van voorwerpen moet er 4125 euro betaald worden.

Artikel gaat verder onder video

Voorafgaand aan de wedstrijd werd er juist opgeroepen om een goede sfeer te creëren in De Kuip tegen AS Roma. Iedereen moest een opblaasvoorwerp meenemen en dat kost Feyenoord nu iets meer dan vierduizend euro.

Ook tegenstander AS Roma heeft een aantal straffen gekregen voor het gedrag van de supporters tijdens de thuiswedstrijd in Rome. In totaal moeten de Romeinen 56.000 euro betalen aan de UEFA voor het blokkeren van publieke uitgang en voor het afsteken van vuurwerk. Ook zijn er een aantal waarschuwingen uitgedeeld.