Feyenoord maakt nummer ter ere van de aanstaande landstitel

Feyenoord bereidt zich al voor op het kampioenschap, want aanstaande vrijdag komt er een nummer uit over de Rotterdamse club. De titel van het nummer is: ‘Kameraden voor het leven’. Veel Nederlandse Hip-Hop-artiesten komen erin voor.

Het nummer gaat over Feyenoord en bekende artiesten uit Nederland komen erin voor. Kevin, Ronnie Flex, HEF, ADF Samski, Emms, Sjaf en Jahma hebben allemaal een eigen rol in het kampioensnummer. Op dit moment is het nog niet te beluisteren, maar de Rotterdamse club heeft wel al een filmpje op TikTok gezet over het liedje.

Bij een overwinning tegen Go Ahead Eagles wordt Feyenoord aanstaande zondag kampioen van Nederland. Dit moet de zestiende titel in de clubgeschiedenis worden voor de Rotterdammers en dat moet dan gevierd worden in hun eigen stadion De Kuip.