Feyenoorder sneert naar Ajax: ‘Ik ken mensen uit Damsko, die zijn niet voor Jaxie’

Javairô Dilrosun werd geboren in Amsterdam en was actief in de jeugd van Ajax, maar speelde nooit in de hoofdmacht van de club. Afgelopen zomer streek de 24-jarige vleugelaanvaller neer bij Feyenoord. Daar kwam hij direct in een warm bad terecht.

Dilrosun is deze week te gast in het programma KICK ’T MET van Ziggo. Hij geeft daar eerlijk toe dat hij niet geboren is als Feyenoord-fan. “Ik speelde in de jeugd bij Jaxie (Ajax, red.) en ben opgegroeid in Amsterdam. Aan het begin van dit seizoen heb ik ervoor gekozen om voor Feyenoord te gaan spelen. Met trainer Arne Slot en de mensen om de club heen zag ik: deze club heeft ambitie en is op de goede weg.”

De steun van de aanhang van Feyenoord viel Dilrosun direct op. “Ik merkte tijdens de eerste paar dagen al: deze club is echt warm, man. De fans zijn echt gek op de club”, aldus Dilrosun, die vervolgens een verschil aanstipt tussen de supporters van Feyenoord en die van aartsrivaal Ajax. “Als je uit Rotterdam komt, ben je voor Feyenoord. Ik ken sommige mensen uit Damsko (Amsterdam, red), die zijn niet voor Jaxie.”

Dilrosun belandde op achtjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Ajax en werd uiteindelijk in 2014, toen hij zestien jaar oud was, weggehaald door Manchester City. Daarna speelde hij voor Hertha BSC en Girondins de Bordeaux, alvorens hij afgelopen zomer door Feyenoord terug naar Nederland werd gehaald. Met de Rotterdamse club werd hij afgelopen weekend landskampioen van Nederland, dankzij een 3-0 overwinning op Go Ahead Eagles.