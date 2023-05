Wilfred Genee heeft in de wandelgangen gehoord dat PSV belangstelling heeft in Noa Lang. De buitenspeler van Club Brugge werd getipt voor een terugkeer bij Ajax, maar in de uitzending van Veronica Offside werd gesteld dat PSV wellicht een betere plek voor hem is. "Ik begrijp in de wandelgangen dat daar inderdaad wel sprake van is", liet de presentator zich ontglippen.