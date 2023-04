Lang maakt België opnieuw heet met assist en laat zich zien aan Koeman

Noa Lang (23) heeft zich vrijdagavond wederom laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. De buitenspeler was de smaakmaker van Club Brugge tegen RFC Seraing (2-0) en droeg met de winnende assist bij aan het eerste doelpunt van Ferran Jutglà. Daarmee bevestigt hij zijn goede vorm.

Na een eerbetoon aan de overleden Birger Jensen liet Club Brugge in het eerste bedrijf bar weinig zien. Ook Lang kon zijn stempel niet drukken, maar kwam behoorlijk beter voor de dag in het tweede bedrijf. Eerst claimde hij een strafschop nadat hij in de sandwich werd genomen door Noah Solheid en Sambou Sissoko.

Een paar minuten later had hij een heerlijke actie waarmee hij twee spelers van de bezoekers compleet op het verkeerde been zette en schoot, maar keeper Guillaume Dietsch voorkwam een treffer. Toch raakte Lang betrokken bij het eerste doelpunt van de avond: de arbiter gaf voordeel na een fraaie individuele actie van de ex-Ajacied, die de bal diep speelde op Jutglà, die in de verre hoek raakschoot (zie onder).

Na zijn twee treffers tegen KV Mechelen (0-3) vorige week heeft Lang dus opnieuw zijn waarde bewezen voor Brugge, namens wie hij in dit kalenderjaar vijf doelpunten maakte en met deze succesvolle eindpass drie assists gaf. Desondanks werd hij vijf minuten voor tijd gewisseld en vanaf de bank zag hij Antonio Nusa met een heerlijk lobje de uitslag bepalen in het voordeel van Club Brugge.