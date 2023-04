Noa Lang krijgt wind van voren: 'Koeman selecteerde hem niet omdat hij niet kan voetballen'

Aad de Mos denkt dat Noa Lang een eeuwig talent blijft als hij geen mental coach in de arm neemt. Hoewel de 23-jarige aanvaller van Club Brugge afgelopen weekend tegen KV Mechelen (0-3) twee keer trefzeker was, is hij dit seizoen niet zo bepalend als hij in zijn eerste twee jaren in Belgische dienst is geweest.

Van een beetje controversie is Lang niet vies. In en tegen Mechelen legde de zesvoudig Oranje-international zijn criticasters het zwijgen op door na het maken van zijn doelpunten het bekende vingertje voor zijn mond te doen. Langzaam maar zeker lijkt Lang op te krabbelen, maar de beste speler van de Belgische competitie is hij volgens De Mos nog lang niet.

"Moet ie eerst een grote spiegel kopen en ophangen in zijn huis. Lang is niet weggestuurd bij Ajax omdat hij niet kon voetballen. Hij zorgt niet voor irritatie in Brugge omdat hij niet goed kan voetballen. En Koeman selecteerde Lang niet omdat hij niet kan voetballen", aldus De Mos in een interview met Het Laatste Nieuws. "Voetbaltechnisch gaat hij té veel zijn eigen wedstrijd in de wedstrijd spelen. Dan gaat ie dribbelen als ie de bal moet afspelen en afspelen als ie moet dribbelen."

Ook het gedrag van Lang binnen de lijnen bevalt De Mos niet. "Stééds weer dat vingertje op zijn mond. Daar moet hij vanaf. Is het omdat hij met Vormer zijn mentor kwijt is? Bij Lang stapelen de kleine dingetjes zich op. Grote clubs haken erop af. Ik merk dat als clubs mij bellen voor spelers van Ajax, Feyenoord en PSV. Dan komt wel eens Lang ter sprake. Atalanta, bijvoorbeeld: Aad, onze hoofdscout heeft een paar spelers in het vizier, hoe zit dat met die en die? Nou ja… Noa Lang heeft een goeie mental coach nodig. Anders zal hij een eeuwig talent blijven."