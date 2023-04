Noa Lang legt critici het zwijgen op met hoofdrol in Mechelen

Club Brugge blijft in de race voor een plaats in de Belgische top-vier. Zondag won de club het uitduel met KV Mechelen met 0-3, waarbij Noa Lang een absolute hoofdrol voor zich opeiste door twee keer te scoren.

De regerend landskampioen maakt een teleurstellend seizoen door en ontsloeg met Carl Hoefkens en Scott Parker al twee trainers. Ook Lang, vorig seizoen nog één van de uitblinkers, wist zich lange tijd niet aan de malaise te onttrekken. In de Belgische media en bij de Brugge-supporters klonk daarom de laatste tijd steeds meer kritiek op de Nederlandse buitenspeler.

In Mechelen stond Lang echter op en nam hij Club bij de hand. Eerst benutte hij na een kwartier een strafschop, gegeven na een handsbal die door de VAR minutenlang moest worden bestudeerd. Nog geen vijf minuten later had Lang ook zijn tweede te pakken; op aangeven van Mats Rits schoot hij de 0-2 tegen de touwen. In de tweede helft bepaalde Brandon Mechele de eindstand op 0-3.

Door de zege staat Club Brugge vijfde in de Jupiler Pro League, twee punten achter nummer vier KAA Gent. Een plek bij de eerste vier geeft recht op deelname aan de kampioens-playoffs aan het einde van het seizoen en is dus cruciaal.