Noa Lang: 'Het ging he-le-maal nergens over, maar Ten Hag gaf me op mijn kop'

Noa Lang laat zich naar eigen zeggen niet van de wijs brengen door de 'vooroordelen' die over hem heersen. De aanvaller van Club Brugge merkt dat hij 'arrogant' wordt gevonden door mensen die hem niet kennen en denkt dat incidenten uit het verleden daar een rol in hebben gespeeld.

"Bij mij worden die dingen altijd uitvergroot. Het wordt honderd keer erger gemaakt dan het is", zegt hij tegen De Telegraaf over incidenten uit het verleden. Te denken valt aan een ruzie met Dusan Tadic tijdens een duel tussen Telstar en Ajax, beladen spreekkoren na een kampioenschap met Club Brugge en een aanvaring met Sinan Bolat. "Het is begonnen met het akkefietje met Tadic. En echt, dat ging he-le-maal nergens over."



"Dusan gaf mij een diepe bal, die te hard was en uit ging. Hij vond dat ik eerder had moeten lopen en het enige dat ik zei, was: ’Je moet die bal gewoon goed geven’. Vervolgens kreeg ik gelijk op mijn kop van Erik ten Hag. En dat is tekenend voor mij: helaas stond daar net weer een microfoontje, waardoor iedereen de discussie tussen mij en de trainer hoorde", blikt Lang terug.

🔥| Noa Lang krijgt ervanlangs van Ten Hag:



“Je moet gewoon je mond houden. Dit is onze wedstrijd, niet die van jou” #telaja pic.twitter.com/pOC4yKCZbz — FC Afkicken (@FCAfkicken) December 18, 2019

"Als je negentien jaar oud bent, mag je kennelijk niet voor jezelf opkomen als je gelijk hebt. Maar ik laat gewoon niet over mezelf heenlopen. Sindsdien heb ik een stempel op mijn voorhoofd", weet hij. Lang benadrukt altijd te zeggen wat hij denkt en niet te zullen veranderen. "In deze neppe voetbalwereld zouden ze dat juist moeten waarderen. Maar het wordt door sommigen, die ik nog nooit heb gesproken, opgeschreven en anderen nemen dat weer over."

"Daardoor is naar de buitenwereld toe een scheef beeld van me ontstaan. Van een probleemjongen, terwijl dat totaal niet zo is. Ik zal alleen altijd mezelf zijn. Dat verander ik voor niemand. En dat maakt veel haters waarschijnlijk jaloers."