Gigantisch spandoek Feyenoord: 11000 vierkante meter, 550 meter lang

Feyenoord krijgt zondagmiddag voorafgaand aan de mogelijke kampioenswedstrijd tegen Go Ahead Eagles een gigantisch spandoek als ondersteuning aangeboden van de fans. Beelden van het resultaat nog niet, maar wel is er meer informatie over naar buiten gekomen.

Bij ESPN gaf de voorzitter van de supportersvereniging van Feyenoord wat bijzondere details over het gigantische doek. Het is in totaal 550 (!) meter lang, waar vier weken lang met 'militaire precisie' aan gewerkt is door in totaal zo'n twee à driehonderd man. Vijf à zes mannen hadden de leiding over het spandoek, waar 100-150 uur per week aan gewerkt is.

Zaterdagavond om 20.00 uur werd definitief de laatste hand gelegd aan het kleine kunstwerk van Feyenoord, dat aangeboden wordt voor de aftrap zondagmiddag in De Kuip. Het wordt het grootste spandoek ooit in de Nederlandse stadions, voor wereldwijd of Europees komt het Feyenoord-doek nog een aantal vierkante meters tekort. In totaal zal er 11000 vierkante meter (!) getoond worden in het stadion van Feyenoord.

Mocht Feyenoord het niet redden tegen Kowet zondagmiddag in de Eredivisie, dan gaat het spandoek komende week mogelijk richting Emmen. "Maar dan kunnen we drie keer het stadion rond vullen." Het moeilijkste onderdeel van het spandoek was om te bepalen wat er met het gedeelte van het uitvak moest gebeuren: een preview is er nog niet gegeven, dus is het afwachten hoe het werk er uiteindelijk uit zal zien.