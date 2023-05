'Groot project aanstaande: FC Barcelona werkt aan terugkeer van Messi'

FC Barcelona werkt op de achtergrond druk aan een groot project om de terugkeer van Lionel Messi te realiseren. Na het vertrek van onder anderen Sergio Busquets en Jordi Alba hebben de Catalanen een haalbaarheidsplan ingediend over de financiële toekomst van de club. Die gaat de transferstrategie bepalen, maar de terugkeer van de kleine Argentijn is daarbij een van drie belangrijkste ankerpunten.

Als LaLiga akkoord geeft op het voorstel van FC Barcelona, dan krijgt de club daarmee ruimte om een terugkeer van Messi mogelijk te maken. El Mundo Deportivo weet dat het ‘Plan A’ wordt om Messi terug te halen, die in de zomer transfervrij zal vertrekken bij Paris Saint-Germain. Het moet het ‘grote Barça-project’ worden van de komende zomer, maar dat zal niet eenvoudig worden.

Wel heeft het management van Messi al geluisterd naar de plannen van FC Barcelona. Andere opties zijn voor hem een gang naar Inter Miami of het duizelingwekkende bedrag van 600 miljoen euro ophalen bij Al-Hilal. Zijn voorkeur is echter om sportief bij een club te spelen waar hij nog kan spelen om de prijzen. Als FC Barcelona financieel deels over de brug kan komen, dan zal hij geen zand in de motor gooien met torenhoge salariseisen om een terugkeer in de weg te staan.

In het huidige voorstel is een plus van 190 miljoen euro opgenomen, waarmee FC Barcelona groen licht verwacht te krijgen, dat nodig is om Messi definitief een aanbod te kunnen doen. Dat is zeker niet het enige dat er staat te gebeuren: de contractverlenging van Ronald Araújo (die samen met Robert Lewandowski een van de grootste kanshebbers is om de nieuwe captain te worden van FC Barcelona) en Gavi wordt doorgevoerd, waarmee hun afkoopclausule definitief wordt verhoogd naar één miljard euro. Die handtekeningen staan al op papier, maar mogen nog niet officieel worden gemaakt. Ook gaat de club om tafel om de onderhandelingen met Alejandro Baldé af te ronden.

Qua inkomende transfers worden Ilkay Gündogan en Iñigo Martínez al langer genoemd in Camp Nou, maar ook zij kunnen vanwege de financiële situatie nog niet ingeschreven worden. Tot slot wordt een deel van het geld bij groen licht ook gebruikt om Marcos Alonso of Sergi Roberto langer te binden dan hun tot 2024 lopende contract, maar het is niet duidelijk wie momenteel de voorkeur krijgt.