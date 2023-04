Utrechtse amateurvoetballer mag spelen tegen het Argentinië van Messi

In de nacht van dinsdag op woensdag speelt Shanon Carmelia met Curaçao tegen wereldkampioen Argentinië, waar Lionel Messi ook speler is. De speler was 'in shock van blijdschap' toen hij het mailtje van bondscoach Remko Bicentini binnenkreeg met de tekst: 'je zit erbij'.

Carmelia is de enige amateurvoetballer binnen de selectie van Curaçao, maar zit er wel al sinds 2011 bij. Nu mag de vleugelverdediger gaan spelen tegen Messi. "Een doodschop ga ik hem niet geven, hoor", zegt Carmelia tegen de NOS. "Dat wordt me weleens gevraagd, na die verloren wedstrijd van Oranje in Qatar. Maar dit is wel Messi, dat kan je niet maken."

Zijn zoontjes waren erg blij dat hun vader tegen Messi kon spelen en wilden gelijk een tekening gaan maken voor de sterspeler van Paris Saint-Germain. "Wat moet hij nou met twee kindertekeningen van iemand die hij niet kent?" Carmelia besloot eerlijk te zijn tegen zijn zoontjes: leg de stiften maar neer jongens, beter gaan we voetballen.

Nijmegenaar Eloy Room, oud-keeper van Vitesse, moet ervoor zorgen dat Messi niet zijn honderdste goal maakt tegen Curaçao. "Het gaat lastig worden", lacht Room. "Maar dat is wel de bedoeling, ja. Ik ga mijn best doen." Bondscoach Bicentini is trots dat zijn land deze wedstrijd mag spelen. "Argentinië is het toetje. Die wedstrijd krijg je niet zomaar. Het bekent dat Curaçao als voetballand meetelt."