Grueter komt met gerucht over Cruijff: 'Kan de macht overnemen bij Ajax'

Jeroen Grueter heeft gehoord dat Jordi Cruijff wel eens de macht kan gaan overnemen bij Ajax. De Amsterdammers zijn bezig om een aantal posities binnen de club in te vullen en ook de vertrekkend bestuurder van FC Barcelona komt in aanmerking. Welke rol hij kan gaan vervullen, is nog onduidelijk.

Cruijff is volgend seizoen vrij en zou zomaar een positie binnen Ajax kunnen vervullen. “In de wandelgangen wordt er gezegd dat Jordi Cruijff, die nu ook vrij is, de boel gaat overnemen daar”, zegt Grueter in de NOS Voetbalpodcast. “Ik kan moeilijk inschatten hoe betrouwbaar die wandelgangen zijn, maar daarom zijn het ook nadrukkelijk wandelgangen. Het zou gewoon een machtsovername kunnen betekenen. Ik zeg het wel met enige voorbehoud en enige aarzeling, maar het komt van iemand die het wel zou kunnen weten.”

Vorige week werd het vertrek van Cruijff bij FC Barcelona bekend. De sportief directeur neemt aan het einde van het seizoen afscheid en gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging. Die uitdaging kan dus Ajax worden. Vorig jaar gaf de zoon van de bekende overleden voetballer bij de NOS aan dat hij nog goed op zijn plek zat en nog niet naar Ajax wilde vertrekken om Marc Overmars op te volgen.

Bij Ajax zijn ze druk bezig om belangrijke functies in te delen voor de aankomende seizoen. Zo moet Casimir Westerveld de opvolger van Saïd Ouaali worden als Hoofd Jeugdopleiding. Kelvin de Lang, scout van Manchester City, moet Henk Veldmate opvolgen voor de rol als hoofdscout.