Gullit gaat stuk om 'kampioenstattoo' van Hartman: 'Heeft hij een klap met een natte krant gehad?'

Quilindschy Hartman veroverde vorige week zondag de landstitel en zal deze prestatie letterlijk en figuurlijk nooit meer vergeten. De linksback zette namelijk een speciale tatoeage van zijn eerste kampioenschap met Feyenoord 1. Tijdens het programma Voetbal Café van Ziggo Sport reageerden de analisten verbaasd en komen op een gegeven moment niet meer bij van het lachen.

Het onderwerp komt ter sprake nadat de analisten het over het vieren van kampioenschappen hebben. “Als ze iets winnen bij Feyenoord, willen ze het weten ook”, begint presentator Bas van Veenendaal, waarna de tatoeage van Hartman in beeld komt. “Dat ging me iets te ver”, reageert Ruud Gullit, die op bijval van Ronald de Boer kan rekenen. “Ik zou het ook nooit doen, maar hij moet het lekker zelf weten”, sprak de oud-voetballer.

Artikel gaat verder onder video

Het tatoeagegesprek levert de grootste lol op in de studio. “Jij hebt niet al je kampioenschappen op je been laten tatoeëren?”, vraagt Van Veenendaal aan Gullit, waarna de oud-voetballer op een spottende manier reageert. “Nee, dan zou ik helemaal onder zitten.”

Klap met natte krant

Even later verschijnt er een andere foto van Hartman in de studio, en Gullit valt wat op. “Had hij nog wel plek voor nog een tattoo? Het lijkt wel of ‘ie een klap met een natte krant heeft gehad”, schatert de oud-voetballer. “Hoe moet dat nou als hij nog zes keer kampioen wordt?”, vragen de analisten zich af. “Maar je kan wel zien dat het heel veel betekent voor hem. En dat is wel wat je voelde in dat hele stadion”, vertelt Gullit later. “Hij komt uit een lastige fase, als je zijn verhaal hoorde”, vult De Boer hem aan.