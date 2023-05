'Hazard verandert van gedachten, Real zit met geflopte Belg in de maag'

Als Real Madrid het woensdagavond opneemt tegen Manchester City, lijkt de Belg Eden Hazard (32) zich geen illusies te hoeven maken over mogelijke speelminuten. De aanvaller is in het sterrenteam van Carlo Ancelotti veroordeeld tot een bijrol in de marge, maar wil desondanks - tegen de zin van de club in - niet vertrekken.

Dat schrijft de Spaanse krant Marca. Volgens het medium heeft Hazard een toenadering van het Canadese Montréal Impact, dat uitkomt in de Amerikaanse MLS, resoluut afgewezen. Ook interesse uit Saoedi-Arabië vond geen gehoor bij de oud-speler van Lille en Chelsea, die volgens de krant "gelukkig is in Madrid waardoor een transfer onwaarschijnlijk lijkt." Het contract van Hazard in Madrid loopt na dit seizoen nog een jaar door.

In de zomer van 2019 telde Real nog een bedrag van 115 miljoen euro neer om Hazard los te weken bij Chelsea, maar in het Santiago Bernabéu heeft hij nooit weten te overtuigen. In vier seizoenen staat de teller op 76 wedstrijden in het maagdelijk wit, waarin hij slechts zeven keer scoorde en twaalf assists achter zijn naam heeft weten te zetten.

Salarisruimte

Real zit ondertussen in de maag met Hazard, die de laatste weken af en toe weer mee mag doen maar ook tegen 'de kleintjes' in de Spaanse competitie nauwelijks indruk weet te maken. De club zou komende zomer graag een aanvaller toevoegen aan de selectie en kan de salarisruimte die ontstaat bij een vertrek van Hazard, die naar verluidt 30 miljoen euro op jaarbasis opstrijkt, daarbij goed gebruiken. Volgens Marca heeft De Koninklijke haar zinnen gezet op Moussa Diaby, de pijlsnelle Fransman van Bayer Leverkusen.